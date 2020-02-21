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В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

21.02.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В мероприятии приняли участие представители районной власти, организаций и предприятий района, общественных организаций города, молодёжь, жители райцентра.

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

День защитников Отечества и Вооружённых сил Республики Беларусь – это значимый праздник для всех поколений, поскольку Вооружённые Силы были и остаются символом доблести, мужества и отваги.

 В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

После митинга были возложены венки и цветы к памятникам Героям освободителям и погибших воинов.

 В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В этот же день в районном Центре культуры и народной творчести прошёл праздничный концерт.

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Алла ЯКОВЛЕВА.

Фото автора.

 

 
 
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В мероприятии приняли участие представители районной власти, организаций и предприятий района, общественных организаций города, молодёжь, жители райцентра. ...
 
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