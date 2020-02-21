 В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Источник материала: Голас Сененшчыны

В мероприятии приняли участие представители районной власти, организаций и предприятий района, общественных организаций города, молодёжь, жители райцентра.





























День защитников Отечества и Вооружённых сил Республики Беларусь – это значимый праздник для всех поколений, поскольку Вооружённые Силы были и остаются символом доблести, мужества и отваги.





















После митинга были возложены венки и цветы к памятникам Героям освободителям и погибших воинов.























В этот же день в районном Центре культуры и народной творчести прошёл праздничный концерт.

























Алла ЯКОВЛЕВА.

Фото автора.