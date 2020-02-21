 В Сенно прошёл митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В мероприятии приняли участие представители районной власти, организаций и предприятий района, общественных организаций города, молодёжь, жители райцентра.
День защитников Отечества и Вооружённых сил Республики Беларусь – это значимый праздник для всех поколений, поскольку Вооружённые Силы были и остаются символом доблести, мужества и отваги.
После митинга были возложены венки и цветы к памятникам Героям освободителям и погибших воинов.
В этот же день в районном Центре культуры и народной творчести прошёл праздничный концерт.
Алла ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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В мероприятии приняли участие представители районной власти, организаций и предприятий района, общественных организаций города, молодёжь, жители райцентра. ...