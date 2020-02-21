«Он не из тех мужчин, которым нельзя было доверить ребенка». Соседи о барановичской семье, где погиб младенец

Источник материала: Tut.by

Трагедия, случившаяся в Барановичах в многодетной семье, стала для многих шоком: в семье, воспитывающей пять детей, погиб самый младший — трехмесячный сын. По предварительной информации, в смерти малыша виновен отец. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Журналисты издания Intex-press поговорили с соседями семьи, где произошло несчастье, чтобы попытаться понять, как такое могло произойти.



Дом в микрорайоне Боровки, где погиб ребенок. Фото: Intex-press

Днем 20 февраля к одному из домов в микрорайоне Боровки приехала скорая и милиция. Вскоре стало известно, что в семье, воспитывающей пять детей, погиб самый младший — трехмесячный сын.

По информации Следственного комитета, младенец находился дома вместе с отцом — 32-летним жителем Барановичей. Супруга мужчины была в Минске: повезла старшего ребенка к врачу.

— Вернувшись домой, женщина обнаружила мужа спящим на диване. Подняв мужчину, она обнаружила под ним ребенка без признаков жизни, — сообщил Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области. — Медики констатировали смерть ребенка. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе в концентрации 1,4 промилле.

«Ни разу не видела его пьяным»

Соседи, с которыми удалось поговорить Intex-press, характеризуют семью, где погиб малыш, как «обычную среднестатистическую». Говорят, что заселилась семья в новостройку больше года назад.

По словам соседей, они не видели, чтобы к многодетным родителям приходил кто-то из органов опеки или милиции, и «назвать эту семью неблагополучной язык не поворачивается».

Еще одна соседка, живущая этажом выше, отмечает, что ни разу не видела мужчину пьяным, не слышала, чтобы супруги ругались, громко разговаривали. Говорит, что ее шокировал тот факт, что у мужчины было обнаружено 1,4 промилле.

— Для всего дома это шок. Детки в семье все досмотрены, в доме опрятно. Сам мужчина — мастер на все руки: в квартире сам клал плитку, делал ремонт. Он постоянно водил детей в школу и садик, а его жена сидела дома с малышом. Он не из тех мужчин, которому нельзя было доверить ребенка, — говорит соседка, живущая в одном подъезде с многодетной семьей.

По словам соседки, появлению пятого ребенка многодетные родители радовались и готовились заранее. Купили коляску, собрали сумку для выписки из роддома.

— Они хотели этого ребенка. Когда жена попала в больницу на сохранение, то четко следовала инструкциям врача, переживала за малыша, берегла. И ее муж гордился тем, что младшего сына назвали в его честь — Николаем. Он ходил, радовался, говорил, что у него теперь есть Николай Николаевич, — вспоминает женщина.

Соседям жалко и ребенка, и родителей. Мать малыша, по их словам, корит себя, что поехала в Минск.

— Кто мог предположить, что такое случится? Супруг нередко оставался с детьми, и все было хорошо. За пятого ребенка он подарил ей путевку во Львов на четыре дня, и, когда жена уехала,

он и за малышом, и за старшими сам смотрел, — вспоминает соседка. — И ничего с ним не произошло. А тут уехала на полдня, и вот так…

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ проводит проверку. Чтобы установить точную причину смерти младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза.