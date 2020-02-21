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Защитников Отечества чествовали во Дворце культуры

21.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Во Дворце культуры имени М.Горького состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Перед присутствующими в зале со словами приветствия и поздравлений выступили командующий войсками Северо-западного оперативного командования Валерий Гнилозуб и председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий.

Слова особой признательности и уважения были высказаны в адрес всех, кто служит Отчизне, обеспечивает безопасность государства и охраняет наш покой, а также  нашим дорогим ветеранам.

Хорошее настроение  всем дарили творческие коллективы Борисовского района, духовой оркестр 60-го отдельного Барановичского Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи и другие артисты.

Ольга ЦЫБУЛЬКО, фото автора

 
 
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