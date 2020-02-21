Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»

Источник материала: Асiповiцкi край

Торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества, провели сегодня в МПЦ «Ровесник». Приглашенные — военнослужащие частей Осиповичского гарнизона, ветераны Вооруженных Сил, их семьи, а также представители местной власти, учреждений и организаций.

С приветствиями и поздравлениями выступили начальник гарнизона, командир 51 гвардейской артиллерийской бригады полковник Алексей Ратушный, заместитель председателя Осиповичского райисполкома Анна Землянухина и председатель райсовета ветеранов полковник в отставке Михаил Слесаренко. От имени православной церкви к военнослужащим обратился настоятель Кресто-Воздвиженского храма протоиерей Александр Киселёв. Со сцены зачитали праздничный приказ и наградили особо отличившихся ракетчиков и артиллеристов. А приятным завершением официального мероприятия стал праздничный концерт военного оркестр 51 гвардейской артиллерийской бригады.

























































Фото Нины Царик и Эдуарда Траховцова.