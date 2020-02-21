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Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»

21.02.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества, провели сегодня в МПЦ «Ровесник». Приглашенные — военнослужащие частей Осиповичского гарнизона, ветераны Вооруженных Сил, их семьи, а также представители местной власти, учреждений и организаций.

С приветствиями и поздравлениями выступили начальник гарнизона, командир 51 гвардейской артиллерийской бригады полковник Алексей Ратушный, заместитель председателя Осиповичского райисполкома Анна Землянухина и председатель райсовета ветеранов полковник в отставке Михаил Слесаренко. От имени православной церкви к военнослужащим обратился настоятель Кресто-Воздвиженского храма протоиерей Александр Киселёв. Со сцены зачитали праздничный приказ и наградили особо отличившихся ракетчиков и артиллеристов. А приятным завершением официального мероприятия стал праздничный концерт военного оркестр 51 гвардейской артиллерийской бригады.

Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»
Осиповичских военнослужащих чествовали в МПЦ «Ровесник»

Фото Нины Царик и Эдуарда Траховцова.

 
 
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Торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества, провели сегодня в МПЦ «Ровесник». Приглашенные — военнослужащие частей Осиповичского...
 
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