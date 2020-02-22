Мастера дорог

Источник материала: Чырвоны прамень

12 февраля 1965 года на территории района получила прописку новая организация – дорожно-эксплуатационное управление №183. Начинало свою деятельность предприятие много лет назад в составе всего трех мастеров. На обслуживании было пятьдесят километров дорожной сети, а на балансе числилось всего несколько единиц техники. Первым руководителем ДЭУ-183 стал К. С. Протасевич, затем почти двадцать лет предприятием руководил В. П. Короткевич. В 1988 году на этой должности его сменил В. Е. Коцур, который двадцать шесть лет трудился во главе организации. В 1989 году Чашникский дорожно-эксплуатационный участок №183 преобразован в дорожное ремонтно-строительное унитарное предприятие №183. С каждым годом улучшалась материально-техническая база, обновлялась техника. В 2014 году начальником филиала «Чашникское ДРСУ-183» назначен М. М. Вечорко, по сегодняшний день занимающий эту должность.





На минувшей неделе в городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 55-летнему юбилею со дня образования филиала.

Со словами поздравления по случаю знаменательной даты к присутствующим обратился председатель райсовета депутатов А. Д. Косов. Александр Дмитриевич отметил, что в организации трудятся настоящие профессионалы, мастера своего дела, и за каждым успехом предприятия, достижением конкретных результатов стоят люди. От их качественной работы зависит состояние дорожной сети района. Пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и добра труженикам, дальнейшего развития и процветания самому предприятию были адресованы виновникам торжества. Также Александр Дмитриевич вручил Почётную грамоту районного Совета депутатов начальнику участка автотранспорта и дорожно-строительных машин А. И. Бородавко. Ему же адресовалась и Почётная грамота Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, которую после слов приветствия и поздравлений вручил заместитель генерального директора КУП «Витебскоблдорстрой» Г. А. Глинский. Геннадий Алексеевич вручил также за многолетний плодотворный труд, добросовестное исполнение обязанностей, значительный личный вклад в развитие дорожной сети В. Ф. Портянко, водителю погрузчика, нагрудный знак отличия Министерства транспорта и коммуникаций «Ганаровы дарожнік Беларусі» ІІ степени.





Из рук Геннадия Алексеевича Почётные грамоты КУП «Витебскоблдорстрой» получили начальник филиала «Чашникское ДРСУ №183» М. М. Вечорко, водитель автомобиля Е. А. Шеститко, машинист автогрейдера А. В. Журавко. Благодарности КУП «Витебскоблдорстрой» Г. А. Глинский вручил заместителю начальника филиала А. В. Корбану, водителю А. М. Артюшевскому, механизатору В. Е. Атрашкевичу.

Звучали теплые слова поздравления и наилучшие пожелания от заместителя председателя Чашникского райисполкома М. В. Папко. Михаил Викторович вручил Почётную грамоту Чашникского районного исполнительного комитета начальнику планово-производственного сектора Кристине Владимировне Семеш, Благодарность председателя Чашникского райисполкома инспектору по кадрам Е. И. Климчук.

Начальник филиала «Чашникское ДРСУ №183» М. М. Вечорко также поздравил коллег с такой значимой датой в летописи организации, поблагодарил всех работников за достойный труд, благодаря которому предприятие заняло второе местов области в конкурсе «Лучший филиал» за 2019 год.

Почётные грамоты филиала «Чашникское ДРСУ №183» Михаил Михайлович вручил водителям Г. А. Власову, А. Ю. Герасименко, бухгалтеру А. А. Долгой, инженеру по охране труда Т. Н. Голубовской, механизатору Г. И. Шарапину. Благодарности филиала были адресованы механизатору А. Е. Авсеенко, бухгалтеру К. А. Комоско, сторожу М. С. Сенько, дорожному рабочему В. В. Ивко, водителям Н. И. Ерашову, С. Г. Потоцкому, Ю. П. Ширко.

Продолжение темы читайте в районной газете «Чырвоны прамень» №15 от 22.02.2020г.