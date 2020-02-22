На столике - печатная машинка. Поговорили с минчанками, у которых офис на улице

Источник материала: Tut.by

«Все просто: летом надеваю шляпу, зимой — шубу», — говорит страховой агент Галина Можейко, которая уже 10 лет в жару и в холод работает на улице. Ее офис рядом с посольством Литвы, вместо компьютера — печатная машинка. TUT.BY поговорил с людьми, которым неплохо работается и вне комфортных минских офисов с бесплатным печеньем.





«Печатные машинки у меня три: с собой, в машине и дома»

Галина Можейко, страховой агент, уже 10 лет работает на улице. Ее офис простой — стол, стул и печатная машинка, на самом перекрестке улиц Захарова и Нагорной.

— Поначалу я поработала страховым агентом в офисе, а потом попросила перевести на улицу, к какому-нибудь посольству. Так я оказалась здесь. Почему задержалась тут надолго? Мне нравится работать на солнышке. Тут не работают случайные люди — только те, кто не боится специальных условий. Это как на Северный полюс не каждый поедет, или на Эверест не каждый станет подниматься.

То, что солнце по прогнозу погоды в Минске далеко не каждый день, Галина не отрицает. Но холодов (как и жары) не боится. Высокие сапоги на тонкие колготки, длинная шуба, — вот ее стиль.





— Носков не надеваю. Эта зима вообще легкая, но я вот так и в холодные зимы хожу, только шубы меняю. В -32°С я была в песцовой шубе до пят и без головного убора — мне тепло, такой организм. У остальных, может, по три тулупа — не знаю, но это их дело. Летом меня тоже все устраивает, если жарко — шляпу надеваю. Я вообще человек, который любит риск. Мне даже если кататься на прогулочном катере по морю — то чтобы шторм был.

Раритетная техника в виде печатных машинок появилась у агентов около трех лет назад, когда посольства перестали принимать страховки, заполненные от руки.

— К компьютеру нужен принтер, аккумулятор — все это вес, не вижу смысла таскать. Печатная машинка — легче. Есть крышка, закрываешь — и она превращается в чемоданчик, который удобно носить. Всего у меня три печатные машинки, для удобства: одна с собой, вторая в автомобиле, третья дома.





Работу свою Галина Можейко любит. Но признает: поток клиентов уменьшился после того, как открылись визовые центры.

— Визовые центры отобрали у нас приличный кусок работы, под 90%. Раньше к моему столику такая очередь стояла, на несколько метров, а сейчас людей приходит меньше.

На вопрос, выгодно ли в таких условиях работать страховым агентом, собеседница отшучивается:

— Выгодно нефтью торговать, но у меня-то не получается.

«К нам приходят местные коты — не прогоняем, приносим корм»

Стол Ольги — прямо у ворот посольства. Рядом с ней рыжий кот Максим — имя ему дали страховые агенты.





— К нам приходят местные коты — мы не прогоняем их, корм приносим, — улыбается Ольга.

Ее стаж в страховом агентстве — тоже 10 лет, и все это время Ольга работает у посольства.

— Лично меня привлекает удобный график: с 8 утра и до 12, или до часу дня, я тут, а потом свободна. Ухожу и занимаюсь семьей. Выходные — суббота и воскресенье, как у обычных людей.

На столе — компьютер, рядом со столом — принтер и аккумулятор. Такой набор для Ольги удобнее, чем печатная машинка.





Мимо проходит пожилая пара, которая уточняет у страхового агента, как дойти до ближайшего метро.

— Мы на самом деле не только страховки продаем, но и оказываем консультации по всем вопросам, — смеется Ольга. — Как пройти до метро, как открыть визу, сколько что стоит, где ближайший рынок, а где магазин.

Собеседница вспоминает, что раньше у этого же посольства стояло и по 15 продавцов страховок, теперь их осталось четверо.

— Спрос снижается, но зарабатывать все равно можно — если приходить сюда каждый день, нарабатывать базу постоянных клиентов, а не просто так стоять.

Тем, кто проводит много времени на холоде, Ольга советует одежду в несколько слоев.

— Двое-трое носков, не голые ноги, понятно. Ну и все. Термос беру с собой редко, потому что мы здесь стараемся поменьше пить — поблизости нет туалета.

Нынешняя зима снежной так и не стала. Но и сезоны похолоднее, говорит Ольга, особых проблем не доставляли.

— Если сугробы — лопатку в руки и почистил. А когда уж совсем холодно, то клиенты знают, где нас искать — подходят в машину.

«Местные мимо нас ведут детей сначала в садик, потом в школу»

— Здесь, на улице Нагорная, я работаю уже 18 лет, с фамилией Нагорная — сразу представляется страховой агент Ольга Ильинична.

До этой работы была заместителем начальника отдела в одном из банков.





— Когда замов решили убрать из штатного расписания, меня сократили. Предложили работать в страховой. Я не сразу согласилась, но потом подумала, почему бы и нет. Тут 18 лет назад было столько народу! Толпы, очереди, переклички — люди ж ездили в Европу за машинами.

Рабочий инструмент у Ольги Ильиничны — печатная машинка.

— Я ее купила у девушки, которая раньше работала у латвийского посольства, а потом перевелась в офис с компьютерами. Машинка мне досталась за 100 долларов, я очень быстро освоилась с печатью.





Жители дома, который стоит здесь же, на Нагорной, однажды тоже несли свои печатные машинки страховщице.

— Представляете, они их нашли во время капремонта на балконах. И несли ко мне — но там клавиатура была с набором по-русски, а нам нужна латиница. Вообще с местными жителями мы каждое утро здороваемся. Они сначала мимо нас ведут детей в садик, а потом — в школу.

Есть и постоянные клиенты.

— Один парень со мной познакомился, когда его дочке было всего шесть лет, а сейчас ей 24! Теперь она ко мне приходит страховаться. Известные люди тоже приходят: Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов.

Агент с большим стажем наблюдает, как меняется возраст и цели людей, оформляющих визы.

— Сейчас много молодых, которые хотят работать за границей — дальнобойщиками, кем угодно, — потому что здесь заработка нет. Зато становится больше людей, которые ездят по миру на пенсии. Бывает, пожилая женщина оформляет страховку и мечтает, куда бы это еще в следующем году съездить — приятно.

Рабочий график у Ольги Нагорной напряженный. До обеда она на улице, после обеда едет в офис, и там до вечера.

— А то, что мы на улице — нет тут ничего тут страшного. Термос беру хороший — согреваюсь. Но мы толстокожие стали — не мерзнем уже, как поначалу. Да и эта зима была легкая — обычно мы в валенках приходим, а тут ни разу не пригодились.