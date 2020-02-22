﻿ Неожиданное предложение Путина, мумия в минской многоэтажке, доллар и секс - все за вчера. 21.by
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Неожиданное предложение Путина, мумия в минской многоэтажке, доллар и секс - все за вчера

22.02.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Главная новость вчерашнего дня — «неожиданное предложение Путина», которое тот сделал Лукашенко по нефти. «Вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед», — сказал белорусский президент. Позже российский министр энергетики Александр Новак объяснил, что Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на 2 доллара за тонну каждый год. Вот тут подробно рассказываем, в чем суть предложения и можно ли его считать выгодным.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Курс доллара превысил четырехлетний максимум — вырос до 2,212 рубля. Однако, по словам эксперта, девальвацией белорусского рубля происходящее называть не стоит. Узнали, как дальше будет вести себя доллар и отразится ли его рост на ценах в магазинах.
  • Лукашенко назвал справедливую цену на газ. По его мнению, при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка 90 долларов за 1 тыс. куб. м.


  • Украина вновь почувствовала запах гари. В 2014 году покрышки горели на Майдане независимости в Киеве. Сейчас гарь носилась в воздухе в Полтавской области: жители поселка Новые Санжары перекрыли дороги и жгли старую резину в знак протеста против намерения разместить в медицинском центре сограждан, прилетевших чартерным рейсом из китайского Уханя. О чем это говорит, рассуждает колумнист Александр Федута.
  • А тем временем медики из провинции Сычуань выявили случай повторного заражения коронавирусом у человека, который недавно выписался из больницы города Чэнду.
  • Власти признали, что наш сахар в России стоит почти в 2 раза дешевле. И вот какое решение теперь предлагают.
  • Бюджетники получили за январь зарплаты, которые рассчитали по новой схеме. Из-за новшеств на снижение зарплат жаловались учителя, работники детских садов, ДЮСШ, а также медики. В феврале в Минтруда сообщили, что большинство фактов снижения зарплаты за январь при проверке не подтвердились, но в отдельных случаях было падение зарплат, в некоторых — больше чем на 100 рублей. Собрали монологи бюджетников про их доходы, траты и планы на будущее.


  • Дикая история произошла в Минске. В одной из квартир столичной многоэтажки по ул. Плеханова нашли мумифицированный труп женщины. Последний раз ее видели в 2017 году. Когда спасатели попали в квартиру, там горела газовая конфорка и текла вода.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • В 2015 году Нацбанк начал выставлять «оценки» тем, кто хочет взять кредит: самая высокая — 400, самая низкая — 0. Исходя из этих оценок кредитополучателей распределяют по категориям от А1 (идеальный заемщик) до E3 (человек, которому кредит лучше не давать). Поговорили с экспертом Нацбанка о кредитном рейтинге и о том, как он будет меняться.
  • Мы сделали это — устроили почти настоящую гонку до самой северной точки Европы, мыса Нордкап. Электромобиль против двигателя внутреннего сгорания. Наш опрос показал, что большинство читателей верят в силу ДВС. 62% проголосовало за победу Geely Coolray. 21% решили, что у Tesla есть шанс опередить машину с ДВС. И 18% проголосовавших подумали, что автомобили финишируют одновременно. Раскрываем интригу.


  • Каково это, всю молодость провести в ожидании мужа из колонии? Или на свидании встречаться с сыном, которому дали 14 лет? Как помочь близкому человеку после долгих лет тюрьмы приспособиться к совершенно новому миру? Обо всем этом мы поговорили с людьми, которые пережили заключение родных.
  • В Речице отца осудили за избиение 7-летней дочери, синяки на ребенке увидели учителя. На суде выяснилось, что папу в детстве тоже пороли. И его адвоката. «И если бы не пороли, то я бы мог быть здесь в суде в другом качестве. Более 50% моих одноклассников не пороли — и они впоследствии были моими клиентами», — говорил на процессе защитник.
  • Поговорили с белорусами, которые по разным причинам отказались от спиртных напитков и не пьют больше десяти (и даже пятнадцати) лет. «Теперь на праздниках другая атмосфера: раньше все обсуждали, кто сколько выпил, что пили, как отходили и как искали „лечение“ от похмелья. Но гораздо интереснее обсуждать жизнь друг друга, впечатления», — рассказывает один из них Виктор Костяк.


  • Скандальная Катя Самбука вернулась в Беларусь, хотя после ее откровенного выступления в Минске в 2011 году это казалось невозможным. Встретились с девушкой, чтобы расспросить, чем она живет, каково быть многодетной мамой и за что ей стыдно. А еще поговорили о сексе — уж в этом Катя точно эксперт.

О СПОРТЕ

  • Минское «Динамо» разгромно проиграло в гостях московскому ЦСКА — 1:8 (0:0, 0:3, 1:5). Есть печальное видео, как наши хоккеисты пропустили 4 шайбы за 86 секунд.
  • Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала информацию о своем конфликте с возвращенным в сборную Беларуси тренером Владимиром Королькевичем: «Специалисты, работавшие в сборной до Королькевича и добивавшиеся неплохих результатов (имею в виду женскую команду), могли бы к сегодняшнему дню серьезно продвинуть сборную вперед».

Все новости пятницы, 21 февраля

«На золку сканае прынада / І кволы прамень на жвіры» — можете перевести на русский эту строчку из стихотворения Сергей Граховского? Тогда не пропустите наш очень сложный «тэст, які адолее не кожны беларус». Хороших выходных!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Главная новость вчерашнего дня - «неожиданное предложение Путина», которое тот сделал Лукашенко по нефти. «Вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить...
 
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