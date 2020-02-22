Неожиданное предложение Путина, мумия в минской многоэтажке, доллар и секс - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Главная новость вчерашнего дня — « неожиданное предложение Путина », которое тот сделал Лукашенко по нефти. «Вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед», — сказал белорусский президент. Позже российский министр энергетики Александр Новак объяснил , что Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на 2 доллара за тонну каждый год. Вот тут подробно рассказываем, в чем суть предложения и можно ли его считать выгодным.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Курс доллара превысил четырехлетний максимум — вырос до 2,212 рубля. Однако, по словам эксперта, девальвацией белорусского рубля происходящее называть не стоит . Узнали, как дальше будет вести себя доллар и отразится ли его рост на ценах в магазинах.

четырехлетний максимум — вырос до 2,212 рубля. Однако, по словам эксперта, . Узнали, как дальше будет и отразится ли его рост на ценах в магазинах. Лукашенко назвал справедливую цену на газ. По его мнению, при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка 90 долларов за 1 тыс. куб. м.





Украина вновь почувствовала запах гари . В 2014 году покрышки горели на Майдане независимости в Киеве. Сейчас гарь носилась в воздухе в Полтавской области: жители поселка Новые Санжары перекрыли дороги и жгли старую резину в знак протеста против намерения разместить в медицинском центре сограждан, прилетевших чартерным рейсом из китайского Уханя. О чем это говорит, рассуждает колумнист Александр Федута.

. В 2014 году покрышки горели на Майдане независимости в Киеве. Сейчас гарь носилась в воздухе в Полтавской области: жители поселка Новые Санжары в знак протеста против намерения разместить в медицинском центре сограждан, прилетевших чартерным рейсом из китайского Уханя. О чем это говорит, колумнист Александр Федута. А тем временем медики из провинции Сычуань выявили случай повторного заражения коронавирусом у человека, который недавно выписался из больницы города Чэнду.

у человека, который недавно выписался из больницы города Чэнду. Власти признали, что наш сахар в России стоит почти в 2 раза дешевле . И вот какое решение теперь предлагают .

. И вот . Бюджетники получили за январь зарплаты, которые рассчитали по новой схеме . Из-за новшеств на снижение зарплат жаловались учителя , работники детских садов , ДЮСШ , а также медики. В феврале в Минтруда сообщили , что большинство фактов снижения зарплаты за январь при проверке не подтвердились, но в отдельных случаях было падение зарплат, в некоторых — больше чем на 100 рублей. Собрали монологи бюджетников про их доходы, траты и планы на будущее.





Дикая история произошла в Минске. В одной из квартир столичной многоэтажки по ул. Плеханова нашли мумифицированный труп женщины. Последний раз ее видели в 2017 году. Когда спасатели попали в квартиру, там горела газовая конфорка и текла вода.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В 2015 году Нацбанк начал выставлять «оценки» тем, кто хочет взять кредит: самая высокая — 400, самая низкая — 0. Исходя из этих оценок кредитополучателей распределяют по категориям от А1 (идеальный заемщик) до E3 (человек, которому кредит лучше не давать). Поговорили с экспертом Нацбанка о кредитном рейтинге и о том, как он будет меняться .

выставлять «оценки» тем, кто хочет взять кредит: самая высокая — 400, самая низкая — 0. Исходя из этих оценок кредитополучателей распределяют по категориям от А1 (идеальный заемщик) до E3 (человек, которому кредит лучше не давать). с экспертом Нацбанка . Мы сделали это — устроили почти настоящую гонку до самой северной точки Европы, мыса Нордкап. Электромобиль против двигателя внутреннего сгорания. Наш опрос показал, что большинство читателей верят в силу ДВС. 62% проголосовало за победу Geely Coolray. 21% решили, что у Tesla есть шанс опередить машину с ДВС. И 18% проголосовавших подумали, что автомобили финишируют одновременно. Раскрываем интригу .





Каково это, всю молодость провести в ожидании мужа из колонии ? Или на свидании встречаться с сыном, которому дали 14 лет? Как помочь близкому человеку после долгих лет тюрьмы приспособиться к совершенно новому миру? Обо всем этом мы поговорили с людьми , которые пережили заключение родных.

? Или на свидании встречаться с сыном, которому дали 14 лет? Как помочь близкому человеку после долгих лет тюрьмы приспособиться к совершенно новому миру? Обо всем этом мы , которые пережили заключение родных. В Речице отца осудили за избиение 7-летней дочери , синяки на ребенке увидели учителя. На суде выяснилось, что папу в детстве тоже пороли. И его адвоката. « И если бы не пороли, то я бы мог быть здесь в суде в другом качестве . Более 50% моих одноклассников не пороли — и они впоследствии были моими клиентами», — говорил на процессе защитник.

, синяки на ребенке увидели учителя. На суде выяснилось, что папу в детстве тоже пороли. И его адвоката. « . Более 50% моих одноклассников не пороли — и они впоследствии были моими клиентами», — говорил на процессе защитник. Поговорили с белорусами, которые по разным причинам отказались от спиртных напитков и не пьют больше десяти (и даже пятнадцати) лет. «Теперь на праздниках другая атмосфера: раньше все обсуждали, кто сколько выпил, что пили, как отходили и как искали „лечение“ от похмелья. Но гораздо интереснее обсуждать жизнь друг друга, впечатления», — рассказывает один из них Виктор Костяк.





Скандальная Катя Самбука вернулась в Беларусь, хотя после ее откровенного выступления в Минске в 2011 году это казалось невозможным. Встретились с девушкой, чтобы расспросить, чем она живет, каково быть многодетной мамой и за что ей стыдно. А еще поговорили о сексе — уж в этом Катя точно эксперт.

О СПОРТЕ

Минское «Динамо» разгромно проиграло в гостях московскому ЦСКА — 1:8 (0:0, 0:3, 1:5). Есть печальное видео , как наши хоккеисты пропустили 4 шайбы за 86 секунд .

в гостях московскому ЦСКА — 1:8 (0:0, 0:3, 1:5). Есть печальное , как наши хоккеисты . Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала информацию о своем конфликте с возвращенным в сборную Беларуси тренером Владимиром Королькевичем: «Специалисты, работавшие в сборной до Королькевича и добивавшиеся неплохих результатов (имею в виду женскую команду), могли бы к сегодняшнему дню серьезно продвинуть сборную вперед».

Все новости пятницы, 21 февраля

«На золку сканае прынада / І кволы прамень на жвіры» — можете перевести на русский эту строчку из стихотворения Сергей Граховского? Тогда не пропустите наш очень сложный « тэст, які адолее не кожны беларус ». Хороших выходных!

Ваша редакция