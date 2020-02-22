﻿ Военные мундиры, фотозона в стиле армии Карла XII и раритетные сабли. В Мире откроется выставка «Оружие чести и отваги». 21.by
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Военные мундиры, фотозона в стиле армии Карла XII и раритетные сабли. В Мире откроется выставка «Оружие чести и отваги»

22.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Военные мундиры, фотозона в стиле армии Карла XII и раритетные сабли. В Мире откроется выставка «Оружие чести и отваги»
На выставке «Оружие чести и отваги» представлены образцы холодного парадного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука и предметы из фондов музея «Замковый комплекс «Мир».
Сбор частной коллекции военного антиквариата продолжался 25 лет. Коллекция началась с уланской сабли образца 1932 года, принадлежавшей отцу Анатолия Гришука – Георгию Ивановичу, служившему во 2-ом полку уланов Гроховских им. генерала Юзефа Дверницкого.

Основное место в экспозиции займет парадное длинноклинковое холодное оружие. На выставке можно увидеть европейские, американские, японские парадные чиновничьи шпаги, кавалерийские палаши, сабли и шашки XVIII –XX вв., парадные сабельные и штыковые темляки, штыки и тесаки, немецкие охотничьи кинжалы-хиршфангеры, а также познакомиться с французскими военными мундирами XIX века.

Дополняет основную экспозицию тематический раздел, посвященный Первой мировой войне. Маневренная тактика уступила позиционной, а на поле боя стала господствовать артиллерия под шквальный огонь пулеметов.
Длинноклинковое оружие начало постепенно терять свое значение. Представлены здесь военные награды, фотографии, периодические издания, парадные и боевые шлемы времен Первой мировой.
На выставке также показаны предметы из коллекции Анатолия Георгиевича, связанные с историей масонства – религиозно-философского движения. Оно возникло в начале XVIII века в Англии, и распространилось впоследствии по всему миру.
Мечи и шпаги масонских орденов, ритуальные предметы, головные уборы и церемониальные цепи расскажут о ритуалах и символике братства «вольных каменщиков».

У посетителей будет возможность стать частью шведского артиллерийского расчета армии Карла XII на тематической фотозоне, которая будет действовать во время выставки.

Когда: 28.02.2020 16.00 Портретный зал Мирского замка
Где: 1-ый отсек Северного корпуса Мирского замка, Гродненская область, Кореличский район, г.п. Мир, ул. Красноармейская, 2

Выставка продлится до 31 августа 2020 года.

 
Теги: знакомства
 
 
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На выставке «Оружие чести и отваги» представлены образцы холодного парадного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука и предметы из фондов
 
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