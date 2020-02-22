ЧП: глава Докшицкого района на охоте застрелил местного предпринимателя

Источник материала: Tut.by

Трагический инцидент произошел в Городокском районе: на охоте председатель Докшицкого райисполкома выстрелом убил местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона. Эта информация пока ждет официального подтверждения, но кое-что TUT.BY уже известно.



Председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук

ЧП на охоте произошло вчера, 21 февраля. По информации наших источников, глава района Олег Пинчук охотился с местным предпринимателем Валерием Я.

Мужчины поехали из Докшиц в Городокский район на волка.

Около 21 часа вечера пятницы произошел выстрел — и 37-летний бизнесмен погиб. У него остались жена и двое детей.

— Это правда. Я сейчас еду за мужем в морг, — сказала TUT.BY вдова бизнесмена.



Погибший Валерий Я. Фото: Одноклассники

Наши источники в милиции региона факт инцидента подтверждают.

TUT.BY ждет официального комментария от СК.