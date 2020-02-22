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ЧП: глава Докшицкого района на охоте застрелил местного предпринимателя

22.02.2020 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагический инцидент произошел в Городокском районе: на охоте председатель Докшицкого райисполкома выстрелом убил местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона. Эта информация пока ждет официального подтверждения, но кое-что TUT.BY уже известно.


Председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук

ЧП на охоте произошло вчера, 21 февраля. По информации наших источников, глава района Олег Пинчук охотился с местным предпринимателем Валерием Я.

Мужчины поехали из Докшиц в Городокский район на волка.

Около 21 часа вечера пятницы произошел выстрел — и 37-летний бизнесмен погиб. У него остались жена и двое детей.

— Это правда. Я сейчас еду за мужем в морг, — сказала TUT.BY вдова бизнесмена.


Погибший Валерий Я. Фото: Одноклассники

Наши источники в милиции региона факт инцидента подтверждают.

TUT.BY ждет официального комментария от СК.

 
 
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Эта информация пока ждет официального подтверждения, но кое-что TUT.BY уже известно.
 
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