До +8°С и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 февраля

Источник материала: Полесская правда



До 8 градусов тепла и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируются осадки, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 3-8 градусов.

По информации БелТА.