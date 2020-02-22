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До +8°С и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 февраля

22.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +8°С и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 февраля
До 8 градусов тепла и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируются осадки, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 3-8 градусов.

По информации БелТА.

 
 
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> До 8 градусов тепла и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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