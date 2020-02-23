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Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества

23.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества
Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района состоялся в минувший четверг и был посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Инициатором и организатором патриотического мероприятия выступила Пинская районная организационная структура ДОСААФ. Участниками автопробега стали члены РОС ДОСААФ, руководитель историко-патриотического клуба «Поиск» П.С. Атанов, председатель Пинской районной организации ветеранов М.С. Заранко, член инициативной группы «Бессмертный полк» г. Пинска А.В. Курилкин.

Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества
 Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества
 Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества
Колонна автомобилей двинулась по намеченному маршруту, который пролегал через агрогородок Молотковичи и деревню Жабчицы. В Молотковичах находится братская могила, где похоронен депутат Верховного Совета БССР, уполномоченный ЦК по активизации подпольного движения в Пинской области Владимир Немытов. Именем Владимира Немытова названа улица в Пинске, а на здании «Пинскдрева» установлена мемориальная доска. Отдать дань памяти и уважения героям войны пришли также учащиеся Молотковичской СШ со своими педагогами, председатель Молотковичского сельисполкома А.А. Курильчик. К подножию монумента легли венки от благодарных потомков.

Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества
 Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества
 Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества
Следующий пункт маршрута участников автопробега – памятный знак на бывшем военном аэродроме Жабчицы. На этом аэродроме базировались 46-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья ВВС ВМФ, входившая в состав Пинской военной флотилии, и самолеты 39-го бомбардировочного авиационного полка. Они в первый день войны были атакованы силами немецких ВВС четырежды, а также сами нанесли ответный бомбовый удар по противнику. К сожалению, никто из летчиков 18 самолетов 39-го авиаполка на базу не вернулся.

В Жабчицах участников автопробега встретили учащиеся Пинского лицея сельхозпроизводства, которые с интересом слушали рассказ П.С. Атанова. А.В. Курилкин передал администрации лицея ценный документ – сведения о 900 человеках, призванных во время войны на защиту Родины, которые проживали на территории Жабчицкого сельсовета. Память павших почтили минутой молчания, а к памятному знаку легли венки.

Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества
– С 2015 года мы проводим автопробеги по местам боевой и партизанской славы г. Пинска и Пинского района, – рассказал инструктор по организационно-массовой работе Пинской РОС ДОСААФ Анатолий Шкабара. – Именно такой автопробег прошел сегодня, накануне Дня защитников Отечества. Считаю, что это мероприятие помогает сохранить память о героизме, воинской доблести, человеческом бесстрашии, беззаветной любви к Родине. Героическая история нашего народа способствует укреплению национального самосознания и гордости за свое Отечество среди людей, на долю которых выпала великая миссия – Родину защищать.

Инна УРБАНОВИЧ
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