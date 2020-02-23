Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района был посвящён Дню защитников Отечества

Источник материала: Полесская правда



Автопробег по местам боевой и партизанской славы Пинского района состоялся в минувший четверг и был посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Инициатором и организатором патриотического мероприятия выступила Пинская районная организационная структура ДОСААФ. Участниками автопробега стали члены РОС ДОСААФ, руководитель историко-патриотического клуба «Поиск» П.С. Атанов, председатель Пинской районной организации ветеранов М.С. Заранко, член инициативной группы «Бессмертный полк» г. Пинска А.В. Курилкин.







Колонна автомобилей двинулась по намеченному маршруту, который пролегал через агрогородок Молотковичи и деревню Жабчицы. В Молотковичах находится братская могила, где похоронен депутат Верховного Совета БССР, уполномоченный ЦК по активизации подпольного движения в Пинской области Владимир Немытов. Именем Владимира Немытова названа улица в Пинске, а на здании «Пинскдрева» установлена мемориальная доска. Отдать дань памяти и уважения героям войны пришли также учащиеся Молотковичской СШ со своими педагогами, председатель Молотковичского сельисполкома А.А. Курильчик. К подножию монумента легли венки от благодарных потомков.







Следующий пункт маршрута участников автопробега – памятный знак на бывшем военном аэродроме Жабчицы. На этом аэродроме базировались 46-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья ВВС ВМФ, входившая в состав Пинской военной флотилии, и самолеты 39-го бомбардировочного авиационного полка. Они в первый день войны были атакованы силами немецких ВВС четырежды, а также сами нанесли ответный бомбовый удар по противнику. К сожалению, никто из летчиков 18 самолетов 39-го авиаполка на базу не вернулся.

В Жабчицах участников автопробега встретили учащиеся Пинского лицея сельхозпроизводства, которые с интересом слушали рассказ П.С. Атанова. А.В. Курилкин передал администрации лицея ценный документ – сведения о 900 человеках, призванных во время войны на защиту Родины, которые проживали на территории Жабчицкого сельсовета. Память павших почтили минутой молчания, а к памятному знаку легли венки.



– С 2015 года мы проводим автопробеги по местам боевой и партизанской славы г. Пинска и Пинского района, – рассказал инструктор по организационно-массовой работе Пинской РОС ДОСААФ Анатолий Шкабара. – Именно такой автопробег прошел сегодня, накануне Дня защитников Отечества. Считаю, что это мероприятие помогает сохранить память о героизме, воинской доблести, человеческом бесстрашии, беззаветной любви к Родине. Героическая история нашего народа способствует укреплению национального самосознания и гордости за свое Отечество среди людей, на долю которых выпала великая миссия – Родину защищать.

Инна УРБАНОВИЧ

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