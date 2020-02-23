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«Появляются мысли, что во мне живет другой человек». История парня с синдромом Туретта
23.02.2020 09:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синдром Туретта — это генетическое расстройство нервной системы, которое характеризуется множественными двигательными и голосовыми тиками. Владу 16 лет, и синдром сопровождает его большую часть жизни. Кроме стандартного набора тиков существует еще копролалия — это спонтанное высказывание нецензурных слов. Помимо того, что тики забирают много физических сил и морального здоровья, они отняли у парня возможность жить обычной подростковой жизнью. Ему пришлось перейти на домашнее обучение, а мечту стать пожарным — отложить в дальний ящик. Мы продолжаем проект
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Парень уже 10 лет борется с синдромом.
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