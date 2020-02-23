«Умейте слышать и чувствовать своих любимых!»

Источник материала: Единство

– Скажите, пожалуйста, насколько далеко вы можете отследить свой род по мужской линии?

– В последнее время я задумываюсь об этом довольно часто. Такой внутренний порыв связан с огромным желанием узнать свою родословную, своих предков. Родители периодически рассказывали о наших прародителях, и мои старшие сестра и брат впитывали «архив памяти» намного внимательнее меня, самой младшей в семье. У сестры, например, этому посвящен целый альбом, где записаны все родительские воспоминания. К тому же в силу профессии мне приходится запоминать много разных фактов о других людях, забывая, к сожалению, о своих корнях. Максимально подробно могу только рассказать о родных бабушках-дедушках. Так сложилось, что с мамиными родителями практически не удалось пообщаться, потому что они жили в России, и мне было слишком мало лет, когда не стало маминой мамы. Детские воспоминания о ней остались нечеткими. А дедушку по маминой линии я вообще никогда не видела. Что касается папиных родителей, то с ними я виделась довольно часто: жили они недалеко от нас, и забежать к ним в гости не составляло труда. Папин отец – Аркадий Максимович Плотников – гордость нашей семьи, известный врач акушер-гинеколог, первый главный врач Ивацевичской больницы. Дедушка был уважаемым человеком в городе, о нем многие до сих пор тепло и душевно вспоминают, и на мемориальной доске больницы выгравировано его имя как первого руководителя данного лечучреждения. Хотя для нас, внуков, он был просто замечательный дедушка – точно такой же близкий и родной человек, как я и мой муж для наших детей – просто мама и папа.

– Расскажите о своем отце.

– Папа (Виталий Аркадьевич Плотников) для меня – важный человек в жизни. Я его обожаю, люблю, уважаю. Он инженер и, каким бы делом ни занимался, во всем проявляет себя достойно. Я готова всем рассказывать, насколько он у меня талантливый, умный, трудолюбивый, творческий человек, на счету которого немало изобретений.

– В вашем мужском списке есть старший брат…

– Константин старше меня на 9 лет. Видимся мы, увы, очень редко, поскольку он живет в Орше (с сестрой Александрой – чаще, и не только потому, что мы девочки, – она тоже проживает в Минске). По первому образованию Костя спортсмен – талантливый легкоатлет и футболист. Получив второе образование, он стал работать в банковской системе. Кстати, мой сын, напрочь отказывающийся от музыки, активно интересуется футболом, даже внешне напоминает мне брата.

– Вот как в вашей семье «сыграли» спортивные гены…

– Не только спортивные. Отец мамы был банкиром. А моя сестра Александра, которая старше меня на 12 лет, трудится врачом-гинекологом. Вот и получается: внучка пошла в одного деда, внук – в другого, а я, младшая, как самая «залюбленная», позаимствовала у каждого творческую жилку и музыкальность: родители, брат и сестра наделены музыкальным слухом, любят и умеют петь.

– А теперь о муже расскажите, пожалуйста.

– Мне повезло неимоверно: я встретила человека, которого люблю всем сердцем и бесконечно уважаю. Считаю, что уважение и признание человека как личность важнее, чем любовь. Потому что любовь – слепое чувство, возникающее ниоткуда. А вот уважение формируется осознанно. Мой супруг – сильная личность, и рядом со мной он неслучайно. На Геннадия я всегда могу положиться. Это уникальный человек: всю заботу, касающуюся рабочей среды, взял на себя. Помимо того, что в музыкальной сфере он всегда мое надежное плечо – продюсер, звукорежиссер, композитор, аранжировщик, организатор различных мероприятий, а также охранник и т.д., в семье всю мужскую (и не только ее) ответственность тоже взял на себя, старается облегчить мое домашнее существование, поскольку видит и понимает, что я тоже устаю. Для него нет ограничений в вопросах распределения мужских и женских обязанностей в доме. Ему несложно заниматься хозяйственными делами – приготовить еду и накормить детей, постирать и убрать. Он современный мужчина, стремящийся сделать комфортной совместную жизнь членов семьи, а любимую женщину – счастливой. Я вижу и знаю, что семья для него – самая приоритетная ценность в жизни.

– А каков самый младший представитель мужчин в вашей семье?

– Как назвать сына, я думала еще до его рождения: Тихон, Савелий, Данила… И решила: будет именно Данила – с богатырским именем, весомым, внушительным! Тем более, если имя дочери Алины прочитать наоборот, прибавив в начале букву «д», то выйдет Данила. Созвучно! Наши дети будут как единое целое, дополняя друг друга, навсегда оставаясь родными людьми. Это для меня очень важно. Но случилось непредсказуемое… Вернувшись из ЗАГСа, муж говорит: «Поздравляю! Только у нас не Данила, а Даниил. Работник ЗАГСа сказала, имени Данила нет». Я сразу возмутилась, конечно, но потом сроднилась и с этим именем. Он у нас и Даня, и Даник, редко Данила. А если сказано «Даниил», то явно парень что-то натворил (Смеется). В целом он обычный мальчик, подвижный и общительный.

– Вы мама строгая?

– В меру. Больше справедливая. Со своими детьми стараюсь разговаривать на равных, а не с высоты умудренного опытом человека, хотя такие вещи порой прорываются, ведь родителям хочется научить детей жить правильно. В любом случае, уверена: с детьми не нужно фальшиво «сюсюкать». Искренность и правдивость они понимают и принимают сразу. Горжусь тем, что мы с мужем создали в семье хорошую атмосферу взаимопонимания и поддержки.

– Насколько верно, на ваш взгляд, выражение «Устами младенца глаголет истина»?

– Взрослые смотрят на жизнь через субъективные «очки» с учетом своих стереотипов, ошибок, воли, опыта. Дети видят мир таким, какой он есть. Они в силах оценить ситуацию объективно, ближе к истине, если только они не обижены взрослыми и судьбой.

– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать мужчина, на которого женщина может опереться?

– Уважать свою женщину и не возвышать себя над ней, уметь поддержать ее в любой ситуации, принимать ее позицию, понимать. Отношения пары, строящиеся на равных условиях, несомненно, будут иметь успех.

– Допускаете ли вы наличие в мужском характере слабостей?

– Слабости есть у каждого человека – мы все живые люди. Не вызывая взаимной агрессии, надо уметь слышать, слушать и чувствовать друг друга. Если, скажем, мужчина любит футбол (и вы называете это слабостью), дайте ему насладиться игрой любимой команды по ТВ или сходите на стадион вместе с ним. Поддерживая разумные слабости своих половинок, он и она создадут крепкую и гармоничную семью.

– Наш разговор невольно касается любви. Что в ней главное?

– Доверять себе и своему сердцу, отдаваться чувству любви искренне, и тогда она засияет новыми красками.

– Легко вы прощаете любимого человека?

– На первый взгляд, я не обидчива, но принимаю близко к сердцу любые замечания и критику любимого мужчины, хоть и понимаю, что он хочет добра. Тем не менее быстро забываю обиды и переключаюсь на позитив.

– Иногда говорят: День защитников Отечества – праздник только тех, кто носит армейские погоны…

– Предпочитаю называть этот праздник Днем мужчин и поздравлять абсолютно всех мужчин независимо от возраста и профессиональной принадлежности. В нашей семье я поздравлю первыми мужа, отца и брата. Но и сын не останется без подарка, ведь он – будущий мужчина и уже старается проявлять хорошие мужские качества характера. День защитников Отечества – это праздник всех мужчин, а не только тех, кто посвятил жизнь армии. Ведь Отечество – не только Родина, но и семья, близкие и родные люди. Мужчина как глава семьи ее оберегает и защищает.

Мини-досье

Ольга Плотникова – популярная белорусская певица, автор песен, артистка молодежного театра эстрады, в Белтелерадиокомпании ведет ТВ-программу «День в большом городе», а на радио Roks –«Золотой вираж». Родилась в г. Ивацевичи Брестской области. Ее авторские хиты написаны в содружестве с композитором, продюсером и мужем Геннадием Маркевичем, с которым познакомилась во время совместной работы. В 2002-м они поженились, у пары двое детей – Алина (2007 г.р.) и Даниил (2010 г.р.).

В творческой копилке 4 альбома: «Где-то» (2005); «Так бывает» (2007); «Жизнь – конфета» (2010), «Счастье» (2018).

Увлекается коллекционированием фигурок обезьян, игрой на фортепиано, дизайном интерьера.

Беседовала Елена БРИЦКАЯ, фото Славы ПОТАЛАХ из архива певицы