Могут ли брекеты повлиять на близорукость? Офтальмологи рассказали, как сохранить зрение

Источник материала: Tut.by

Передается ли близорукость и глаукома по наследству? Реально ли помогают очки Панкова? Как проверять зрение при сахарном диабете? На вопросы читателей отвечают Виктория Красильникова, главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения, профессор кафедры офтальмологии БелМАПО, доктор мед. наук и Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной микрохирургии Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й ГКБ Минска, кандидат мед. наук. Начало онлайн-конференции здесь .



Фото: Евгений Креч, портал «Здоровые люди»

Степень близорукости детям не передается

— Что сегодня делается в стране для снижения количества детей с близорукостью? Какие новые методики и технологии используются для ее лечения?

Виктория Красильникова: — Урбанизация не способствует улучшению зрительных функций не только у детей в нашей стране, но и в целом в мире. Мы утратили необходимость видеть далеко, наоборот, наше качество жизни сегодня зависит от того, насколько мы владеем навыками работы с современными гаджетами, глаза нам нужны для действий на близком расстоянии. Для этого «идеальна» небольшая близорукость: от 1 до 3 диоптрий. Поэтому в некоторых высокотехнологических странах, например, в Японии, близорукость до 3 диоптрий считается нормой.

В стране действуют школьные санитарные нормы, направленные на сохранение зрения. Но ребенок не весь день в школе, большую часть времени он проводит дома. Поэтому главная задача родителей сегодня — прививать детям культуру активного образа жизни.

Мы четко видим: если режим работы и отдыха соблюдается, развитие близорукости останавливается. Часто родители, чтобы отвлечь детей от гаджетов, нагружают их другой зрительной нагрузкой, например, записывают на занятия музыкой и заставляют много заниматься. Но это тоже работа на близком расстоянии, которую также нужно разбавлять другими видами деятельности. Ребенку должно быть дано право на «долю разгильдяйства», чтобы он не переусердствовал в занятиях, чтобы было время на активную деятельность. Новые методики и аппараты для профилактики близорукости появляются, но ее нужно начинать в семье.

— Дочке 15 лет, в течение 5 лет падает зрение на одном глазу. Сейчас один глаз видит 0,1, второй глаз 1. Насколько эта ситуация печальна, и что нам можно предпринять? У меня близорукость, — 6 оба глаза, может, это наследственность?

Виктория Красильникова: — Ситуация совершенно не печальная, так как миопия — не приговор. Если у родителя имеется близорукость, то вероятность ее развития у ребенка — более 50%. Но степень близорукости по наследству не передается. Разницу между правым и левым глазом можно объяснить перестройкой глаз на работу на близком расстоянии. Чтобы второй глаз быстро не догнал первый, нужно правильно организовать режим работы и отдыха ребенка. Это очень важно.

— Сыну 16 лет. Миопия слабой степени. Как предотвратить ухудшение и можно ли оперироваться?

Виктория Красильникова: — Повторюсь: миопия — не приговор, а принцип жизни. Выбор коррекции миопии весьма индивидуален. Можно в 18 лет сделать операцию, можно, как альтернатива, носить ночные ортокератологические линзы, можно использовать очки. Сейчас промышленность предоставляет много устройств и гаджетов, которые позволяют пользоваться очками в полной мере. Например, есть дополнительные накладки для очковых оправ, которые меняют цвет стекол, позволяют работать с компьютером и водить машину в пасмурную погоду или ночное время. Сейчас существуют очки с диоптриями для плавания, для катания на горных лыжах и т.д.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Применяется ли в Беларуси атропин в лечении близорукости у детей? Ваше мнение по поводу прибора АИСТ-01 ЛК для снижения близорукости? У сына (9 лет) — прогрессирующая близорукость, на данный момент на оба глаза -3,75.

Виктория Красильникова: — Лечение детей атропином в Беларуси не применяется. Он используется только для определения истинной рефракции и снятия спазма аккомодации в момент проведения диагностической манипуляции. «Аист» — хороший прибор, но он в основном используется для профилактики и лечения развития амблиопии. Для профилактики снижения близорукости он не дает такого эффекта.

— Уже несколько раз лично слышала совет от зарубежных офтальмологов, что длительное закапывание атропина 0,01% помогает приостановить падение зрения. Ваше мнение? И можно ли изготовление капель заказывать у нас?

Виктория Красильникова: — Атропин относится к сильнодействующим препаратам с достаточно большим перечнем побочных эффектов. Несколько лет назад западные офтальмологи были категорически против атропина, широко применявшегося на территории СНГ. Есть препараты с меньшим количеством побочных эффектов и не менее эффективных. В последние годы фармацевтическая промышленность перешла на готовые глазные капельные формы, так что заказать данный раствор не получится.

Очки Панкова- не панацея

— Как вы относитесь к очкам Панкова? Есть ли в них какой-то смысл или это плацебо? Рекомендовали их в качестве поддерживающей терапии при частичной атрофии зрительного нерва в результате ретробульбарного неврита. Зрение не восстанавливается.

Игорь Заборовский: — Эта одна из типичных ситуаций, когда достаточно простой, известный всем офтальмологам эффект воплощается в «уникальное» средство лечения практически от всех заболеваний глаз. Говорить о вреде данных очков, при отсутствии противопоказаний, не приходиться: функциональное воздействие на радужку глаза в ряде случаях может иметь положительный эффект. При вашем диагнозе не следует ожидать зрительного результата от использования указанных очков.

Мне 31 год. За год до ношения брекетов по результатам медицинского обследования зрения было идеальным. Через год обследование показало: 0,5 на левый глаз, показатель по правому глазу не изменился. Может ли ношение брекет-систем испортить зрение?

Игорь Заборовский: — Нет достоверной информации о влиянии ношения брекет-систем на остроту зрения пациентов. Для нахождения истинной причины снижения вашего зрения и установления теоретически возможной связи с ношением брекетов нужно пройти детальное офтальмологическое обследование.

При сахарном диабете — регулярно посещать офтальмолога

— Женщина, 64 года, диабет 2 степени, принимает инсулин. Есть проблемы со стороны зрения. Какие обследования необходимо пройти, чтобы установить диагноз и назначить лечение?

Игорь Заборовский: — Диабетическая ретинопатия (патологические изменения сетчатки вследствие сахарного диабета) — важная проблема, приводящая к снижению остроты зрения. Поэтому каждый пациент при наличии сахарного диабета должен регулярно проходить офтальмологическое обследование. В вашем случае необходимо пройти осмотр сетчатки с фундус-линзой для исключения либо подтверждения диабетической ретинопатии. В зависимости от стадии для лечения данного заболевания может использоваться лазерная коагуляция сетчатки.



Фото: pixabay.com

— У меня миопия средней степени, на данный момент ношу очки с диоптриями -5,75 и -5,25. На осмотре в университете поставили спец. мед. группу по физкультуре. До этого я активно занималась спортом (фитнес, кардио-тренировки). Насколько серьезны мои ограничения в занятиях физкультурой? Могу ли я продолжать заниматься, ограничив себя в каких-то определенных видах деятельности, или занятия спортом мне полностью противопоказаны?

Игорь Заборовский: — Чтобы решить вопрос, является ли миопия средней степени ограничением для определенных занятий физкультурой, следует пройти осмотр с фундус-линзой, то есть осмотреть периферию сетчатки. Выскажу свое мнение: если на сетчатке нет проблем, я не вижу необходимости в ограничении занятий физкультурой — за исключением силовых нагрузок, к примеру, тяжелой атлетики, длительных упражнений в перевернутом положении. В целом, умеренная физическая активность благотворно влияет на ваше общее состояние здоровье и зрение, в частности. Рассмотрите возможность использования контактных линз для исключения риска травмирования глаз в случае повреждения очков.

— Есть ли какие-либо способы исправить помутнение роговицы после кератита? В дополнение есть миопия, глаз с поврежденной роговицей не корректируется стеклами.

Виктория Красильникова и Игорь Заборовский: — Это зависит от степени помутнения и его места расположения. В ряде случаев роговица сама постепенно исправляет подобные дефекты. Если помутнение затрагивает глубокие слои, можно использовать послойную или сквозную кератопластику. При расположении помутнения в поверхностных слоях роговицы может быть проведена фототерапевтическая кератэктомия при помощи эксимерного лазера.

— Мне 41 год. В подростковом возрасте упало зрение, много лет ношу контактные линзы (на оба глаза -4). Снижение зрения на протяжении многих лет нет. Полгода назад мне поставили диагноз «глаукома». Пользуюсь каплями с момента постановки диагноза, раз в 2 месяца проверяю глазное давление. Пока все нормально. Куда дальше обращаться? Какая вероятность, что у моих детей будет глаукома?

Виктория Красильникова: — При глаукоме необходимо динамическое наблюдение у окулиста по месту жительства, при компенсации внутриглазного давления достаточно тех назначений, которые сделаны. Раз в год можно проводить углубленное обследование органа зрения в условиях глаукомных кабинетов ведущих клиник страны. Прямого наследования глаукомы нет, но по наследству может передаваться предрасположенность к глаукоме, связанная с анатомическими особенностями глаза.

Слезозаменители при длительной работе за компьютером — обязательны



Фото: Евгений Kреч, портал «Здоровые люди»

— Работаю 8 часов в день за компьютером. Часто слышу, что у меня красные глаза, ощущение лопнувших сосудов. На выходных общая картинка не меняется, хотя компьютер не включаю, постоянно в телефоне или телевизоре не сижу. Обращалась к офтальмологу: давление глазное в норме, зрение отличное, глаза иногда болят, сухости не наблюдаю, но какое-то время капала искусственные слезки. Купила очки для компьютера, но безрезультатно. Глаза такие же красные постоянно (анализы все в норме, печень тоже, но есть еще и немного желтый налет на яблоках глаз). В чем может быть причина?

Виктория Красильникова: — Как мы уже говорили, очень важен режим работы на близком расстоянии и с гаджетами. Во время работы на компьютере мы редко моргаем, что приводит к подсыханию глазного яблока, сначала незаметного и компенсируемого выработкой дополнительного количества слезы, которая по качеству не соответствует нормальной. Болевые ощущения в глазах называются астенопическими жалобами, и могут свидетельствовать о работе глаза в некомфортных для него условиях и постепенной перестройке в миопический глаз. Применение слезозаменителей при длительной работе за компьютером практически обязательно, и оно должно быть длительны, а не эпизодическим.

— Есть ли в Беларуси и где эффективные методы лечения хориоретинита глаз?

Виктория Красильникова: — Лечение хориоретинита в Беларуси проводится по мировым канонам в зависимости от причины и путей его развития. К сожалению, воспалительные явления в сетчатке приводят к развитию дистрофических очагов (рубцов), которые не возвращаются к нормальной структуре. В 35% случав, по международным данным, установить причину хориоретинита не удается и тогда лечение ведется симптомно.

Ребёнку 8 месяцев, с рождения немного гноился левый глаз и чуть больше слезы в нем. Диагноз-дакриоцистит. Лечили лекарствами, делали массаж, протирали фурацилином. На момент лечения колларголом гноя уже не было, по носослезному каналу капли в нос проходили. Но через несколько недель старший ребенок принес из сада конъюнктивит, и у младшего опять начались проблемы с глазками, но уже сразу с двумя. Пролечили лекарством. Но практически каждый день и у старшего, и у младшего по утрам корочки в уголках глаз. До конъюнктивита такого не было. Это нормально или мы все же не до конца вылечили конъюнктивит? И нужно ли в данной ситуации делать малышу зондирование носослезного канала?

Виктория Красильникова: — Корочки по утрам — не показатель патологии, это естественный процесс. Другое дело, если при надавливании в области слезного мешка видны выделения — тогда можно говорить о затруднении в прохождении носослезного канала. Кроме того, инфекции в незначительном количестве могут сохраняться в слезном мешке после конъюнктивита. На мой взгляд, промывание слезных путей не повредит. Это позволит определить, насколько хорошо проходимы слезные пути, и вымыть инфекцию. Промывание — более щадящая манипуляция, чем зондирование. О пролеченности конъюнктивита, не видя ребенка, сказать невозможно.

— У моей дочери ДЦП, осложненная миопия высокой степени (-18; -15), периферическая дистрофия сетчатки, частичная атрофия зрительных нервов. Исправляли косоглазие, делали склеропластику обоих глаз. Что еще можно сделать, чтобы сохранить и улучшить зрение ребенка?

Виктория Красильникова: — В данной ситуации основное внимание необходимо уделять профилактике прогрессирования заболевания. Раз в год проводить осмотр глазного дна с фундус-линзой, чтобы не пропустить образования новых дистрофических очагов, и вовремя провести лазерную коагуляцию сетчатки.

Естественные роды — риск рецидива отслойки сетчатки

— Является ли отслоение сетчатки в анамнезе беременной женщины и миопия высокой степени показаниями к кесареву сечению? Есть ли риски ухудшения и потери зрения при естественных родах в таком случае?

Игорь Заборовский: — Как правило, отслойка сетчатки при миопии высокой степени является ограничением потужного периода родов. Ведение родов через естественные родовые пути может привести к рецидиву отслойки сетчатки с нарушением зрительной функции. На мой взгляд, подобные случаи следует рассматривать индивидуально, в том числе с созданием консилиума врачей, включающего офтальмолога и акушер-гинеколога.

— Можно ли при болезни Бехтерева сделать лазерную коррекцию зрения и до какого возраста? Имеется близорукость -7 диоптрии и астигматизм.

Игорь Заборовский: — Болезнь Бехтерева является противопоказанием к лазерной рефракционной хирургии. Проведение данной операции не рекомендовано.

— Мне 40 лет. Можно ли сделать повторную лазерную операцию по лечению близорукости? Первая была 16 лет назад при близорукости -6 и -7 на обеих глазах. На данный момент зрение стало ухудшаться:0,7 и 0,5 на обеих глазах.

Игорь Заборовский: — В возрасте 40 лет при указанных показателях зрения нежелательно проводить повторную лазерную коррекцию ввиду существенной травматизации роговицы при операции и возможного нарушения зрения на близком расстоянии.