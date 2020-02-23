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В Минске живет 21% белорусов, не слишком ли много? Сравнили с другими столицами Европы
23.02.2020 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первые итоги переписи населения — 2019
Cайт citypopulation.de
В мировом ТОПе, по данным сайта, первые три места у Сингапура, Кувейта и Бахрейна. В европейском (см. инфографику ниже) — у Еревана, Тбилиси и Афин.
В ТОПе европейских городов, где живет самый большой процент жителей страны, Минск оказался на 15-месте — рядом с Лондоном, Стокгольмом и Белградом. Меньше всего стремятся в столицу жители Германии, Польши и Украины.
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Первые итоги переписи населения - 2019 показали: в столице живет больше двух миллионов человек, а в стране всего - 9 413 446 человек. Получается, каждый пятый белорус -...
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