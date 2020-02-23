В Минске живет 21% белорусов, не слишком ли много? Сравнили с другими столицами Европы

Источник материала: Tut.by

Первые итоги переписи населения — 2019 показали : в столице живет больше двух миллионов человек, а в стране всего — 9 413 446 человек. Получается, каждый пятый белорус — минчанин. Не слишком ли большой процент? Посмотрели статистику в других столицах Европы.

Cайт citypopulation.de учитывает количество жителей агломерации (города и его пригородов). В его статистику попали только те города, где живет более миллиона, поэтому нет, например, балтийских стран.

В мировом ТОПе, по данным сайта, первые три места у Сингапура, Кувейта и Бахрейна. В европейском (см. инфографику ниже) — у Еревана, Тбилиси и Афин.

В ТОПе европейских городов, где живет самый большой процент жителей страны, Минск оказался на 15-месте — рядом с Лондоном, Стокгольмом и Белградом. Меньше всего стремятся в столицу жители Германии, Польши и Украины.