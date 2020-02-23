Какие работы в саду нужно сделать в марте

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Работы в саду начинаются с приходом весны. С первых дней марта для садоводов наступает очень ответственная пора.

Объем весенних работ внушителен. Тем не менее каждый садовод с нетерпением ждет прихода весны. Чтобы не упустить драгоценное время, приступать к работе необходимо сразу, как только холода начнут отступать. Нужно окончательно определиться с тем, что и когда сажать на своем участке, докупить нужный инвентарь, подготовить и посеять семена.

Объем работ в саду в марте

В марте дачников ожидает целый фронт работ. Для удобства разделим работы для садоводов, огородников и цветоводов. Работы в саду включают в себя обрезку деревьев и кустарников, лечение ран и дупел, обработку сада от перезимовавших вредителей, опрыскивание и побелку, борьбу с солнечными ожогами, уборку сада, работы на винограднике, подготовка теплиц, и конечно же посадка рассады.

Мартовская обрезка деревьев. Лечение ран и дупел.

Весенние работы в саду начинаются с осмотра деревьев и кустарников. Март – самое лучшее время для санитарной обрезки. Необходимо подготовить ножи, секаторы, лестницы и садовый вар. Когда температура уже не будет опускаться ниже 5 градусов, можно начинать обрезку деревьев. Срез ветки может многое сказать о степени подмерзания дерева – чем темнее срез древесины, тем сильнее дерево промерзло.

Можно срезать несколько веточек и поставить их в емкость с водой. Распустившиеся почки нужно разрезать вдоль и посмотреть не текстуру почки внутри. Светло-зеленая ткань означает, что зимовку дерево выдержало успешно. Срезы после обрезки необходимо покрыть тонким слоем садового вара. Не рекомендуется оставлять пеньки.

Раны, полученные деревом зимой от поломки ветвей или по другим причинам, необходимо обработать (убрать отломленные ветки и замазать садовым варом). Это же относится и к образовавшимся дуплам. Возникшие по разным причинам, дупла могут стать причиной болезни деревьев, если их не лечить. Поэтому, необходимо:

— Зачистить внутренность дупла, вычистить все мертвые ткани.

— Продезинфицировать 5-% железным или медным купоросом (работы проводить в перчатках).

— Замазать отверстие цементным раствором – цемент (1 часть), песок (3 части), известь (1 часть). Разбавить водой так, чтобы смесь хорошо мазалась. Можно добавить немного олифы. Дупла больших размеров необходимо сначала заполнить битым кирпичом или щебнем.

Лечение ран на коре деревьев – обязательная процедура в списке весенних работ садовода. Лечение начинать лучше, когда обменные процессы еще не активизировались и не началось сокодвижение. Для того, чтобы минимизировать проникновение в растение гнилостной микрофлоры, раны или срез после обрезки нужно покрыть садовым варом или краской на основе олифы (можно даже в чистом виде). Растительное масло является самым безопасным для дерева. Оно не проникает глубоко внутрь, но образует надежную пленку, защищающую дерево от потери влаги. – обязательная процедура в списке весенних работ садовода. Лечение начинать лучше, когда обменные процессы еще не активизировались и не началось сокодвижение. Для того, чтобы минимизировать проникновение в растение гнилостной микрофлоры, раны или срез после обрезки нужно покрыть садовым варом или краской на основе олифы (можно даже в чистом виде). Растительное масло является самым безопасным для дерева. Оно не проникает глубоко внутрь, но образует надежную пленку, защищающую дерево от потери влаги. Краски же, в состав которых входит керосин или бензин, проникает в текстуру древесины на 3-5 см. Замечено, что такие раны заживают намного дольше, и даже может возникнуть дупло. Следующий пункт весенних работ — борьба с зимующими на коре деревьев вредителями. Для этого сад в марте необходимо опрыскать водным составом мочевины высокой концентрации. Для сада эта процедура в марте безвредна. А вот вредителям такой насыщенный раствор мочевины может нанести серьезный ущерб. Можно использовать раствор нитрафена в соответствии с инструкцией. Опрыскивание нитрафеном ранней весной, до того, как начнут набухать почки, хорошо защищает растения от зимующих вредителей. Лишайники на стволах деревьев можно уничтожить так: с помощью специальных скребков и щеток соскоблить их со ствола дерева, стараясь не повредить древесину. А потом обработать 5-% раствором железного купороса. Делать это нужно до начала сокодвижения, иначе можно попросту обжечь проснувшуюся кору.

Солнечные ожоги – частая проблема весеннего сада. В этот период еще лежащий снег отражает солнечные лучи, а темная кора деревьев нагревается. От этого увеличивается испарение влаги, а ночные морозы способны повредить верхний слой коры. Кора трескается и отмирает. Замечено, что деревья, побеленные осенью, меньше страдают от солнечных ожогов весной. Поэтому, как только выдастся первый теплый день, деревья необходимо побелить. Для побелки подойдет «известковое молоко» или водоэмульсионная краска.

Кусты нужно освободить от спрессованного снега, чтобы он не смерзся во время оттепелей и не поломал ветки. Делается это с помощью обычного кола. Также, в марте производят обрезку кустов смородины и крыжовника, если это не было сделано осенью. Вырезку старых ветвей у черной смородины проводят с пятого года, у красной, белой смородины и крыжовника – с 6-8 летнего возраста. Такое ежегодное омолаживание кустов позволяет получать более высокие урожаи. Кроме того, кусты черной смородины нужно проверить и на наличие толстых вздутых почек (почковый клещ). При обнаружении, их надо обобрать и сжечь. Если какая-то из веток густо заселена подобным почками, ее нужно также безжалостно срезать и сжечь. Эффективной мерой для борьбы с вредителями на смородине и крыжовнике считается «горячая ванна». Для этого водой, примерно 80-90 градусов, нужно полить кусты еще до распускания почек. Кусты малины, подвязанные или пригнутые к земле, освобождают и удаляют сухие побеги. Как только полностью сойдет снег, кусты жимолости осматривают и вырезают сухие ветви, а также прореживают сильно загущенные кусты. Это нужно сделать до начала вегетации. У жимолости эти процессы начинаются раньше других растений. Среднестатистический срок по стране – не позднее 1-ой декады апреля. Все обрезанные ветки с деревьев и кустарников необходимо сжечь. Посадки клубники также нуждаются в дополнительном уходе. Для того, чтобы задержать снег, грядку с земляникой можно укрыть любым светлым материалом, который снимают только с окончательным уходом морозов. Особенно актуально это для ранних не зимостойких сортов. Март – самое время для накладывания на штампы плодовых деревьев ловчих поясов. Это хорошая профилактика против яблонного цветоеда и жуков-долгоносиков. Ловчие пояса снимают только после того, как деревья полностью отцветут. Также, в марте заготавливают черенки для прививки плодовых деревьев.

С наступлением весны пора наводить и внешний порядок в саду. Например, подготовить канавки для стока воды при таянии снега, очистить дорожки, отремонтировать старые скворечники и повесить новые. Подготовьтесь к прилету птиц на ваш участок. Сделать это лучше еще до таяния снега. Не забывайте подкармливать этих пернатых помощников, они очень пригодятся вам для борьбы с вредителями.

В марте нужно начинать подготавливать к сезону теплицы и парники. Если требуется ремонт – подремонтируйте, и обязательно все продезинфицируйте, например, 10-% раствором каустической соды. Если снега в саду очень много, для более быстрого таяния, полосами разбрасывают золу. Это делается для того, чтобы почва хорошо насытилась влагой. Также золой, торфяной крошкой или опилками, пропитанными креолином, посыпают землю вокруг стволов деревьев. Такие своеобразные защитные круги отпугивают мышей, которые могут нанести большой вред молодым деревьям или кустарникам. Работы в марте для огородников

Основные работы в марте для огородников проводятся на подоконнике. От качества выращенной рассады напрямую зависит будущий урожай. Поэтому в марте продолжают ухаживать за уже посеянной рассадой, а также сеют новые семена на рассаду томатов, перца и баклажанов. Если всходы задерживаются, можно ускорить их появление, повысив температуру почвы. Оптимальная температура – 28-32 градуса.

При появлении первой петельки всходов контейнеры с рассадой переносят в самое светлое место и следят за температурным режимом. В течение недели дневная температура не должна превышать 16-18 градусов, а ночная 12-14. Делается это для того, чтобы приостановить рост подсемядольного колена и вытягивание рассады на ранней стадии. Добиться таких температурных условий можно, например, приоткрыв форточку, но таким образом, чтобы холодный воздух не сразу попадал на молодые растения. Особенно опасны холодные сквозняки для баклажанов. Через неделю температуру можно повысить на 4-6 градусов. Важно! Не переусердствуйте с таким закаливанием. Снижение температуры ниже 8 градусов приводит к заболеванию томатов фитофторой. Подкармливать рассаду начинают уже с появлением первых семядольных листочков. Подкормку можно совмещать с поливкой, то есть поливать молодые всходы слабым раствором удобрения. Можно использовать «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон», или любое другое удобрение, подходящее для рассады. Помните, что излишний полив может вызвать закисание почвы и как итог, отмирание корней. Это самая распространенная ошибка начинающих садоводов. К сожалению, невозможно создать на одном подоконнике идеальный микроклимат для каждой огородной культуры. Поэтому огородники со стажем вывели для себя общее правило для выращивания качественной рассады. Это хорошее освещение, грамотный полив (не перелив), и не пересушивание почвы. Также, ночные температуры должны быть ниже дневных.

Все керамические и деревянные ящики, которые использовались в прошлом году, необходимо промыть с мылом, и даже обдать кипятком. Что касается грунта, то для рассады можно использовать как покупной готовый, так и приготовленный собственноручно из смеси листовой, дерновой, перегнойной земли, песка и торфа. В начале марта можно посеять сельдерей на рассаду. Сроки вызревания корневого сельдерея 200 дней. Поэтому лучше сажать рассаду, иначе с весенними капризами природы, ваш сельдерей просто не успеет вызреть. Семена сельдерея, как корневого, так и черешкового считаются капризными. Желательно их перед посадкой замочить.

Сеять лучше в небольшие стаканчики с увлажненной почвой. Так как семена мелкие, сажать лучше на снег. Для этого в каждый стаканчик кладут снег, а сверху по 2-3 семечка. Во-первых, это будет наглядно, во-вторых, при таянии снега, семена немного втянутся в почву. Затем, стаканчики следует накрыть стеклом или пленкой и поставить на подоконник поближе к стеклу. После появления всходов пленку можно будет убрать. Если в стаканчике взойдут несколько всходов, нужно будет оставить самое сильное растение. Остальные – не вырывать из земли, а аккуратно срезать маникюрными ножницами. Сеют на рассаду в марте и семена белокочанной и краснокочанной капусты ранних сортов, кольраби и брокколи. Сроки посева рассчитываются так: от посева до появления всходов проходит приблизительно 10 дней, от всходов до времени высадки в грунт примерно 50 дней. Исходя из этих расчетов можно подобрать для своих условий необходимое время для посева. Работы в марте для цветоводов

Работы в марте для цветоводов много. Нужно посеять рассаду, провести профилактику «черной ножки», провести ревизию луковичных и клубневых культур, и если позволяет погода, начать обрезку декоративных кустарников. В середине марта сеют на рассаду петунии, астры, циннии, бархатцы, львиный зев, лаватеру, однолетний флокс и др. После посева почву немного уплотняют ложкой и ставят контейнер в теплое место. Помочь семенам взойти можно, полив их раствором «Циркона» (4 капли на 1 стакан воды). Есть и другие способы стимулирования рассады на всхожесть, например, витамины группы В. Подробнее можно прочитать здесь. Поливать всходы мелких семян сверху нельзя. Для этого можно воспользоваться шприцем, иглу которого нужно осторожно воткнуть в почву. Чем больше запланировано рассады получить, тем теснее будет горшочкам и ящичкам на подоконнике. А в это время всходам требуется особенно хорошее освещение, иначе серьезно отодвигается срок плодоношения. С этой задачей прекрасно справляются лампы дневного света и фитолампы, которые не обжигают нежные растения, и даже экономят электроэнергию. Дополнительного освещения достаточно только днем.

Все керамические и деревянные ящики, которые использовались в прошлом году, необходимо промыть с мылом, и даже обдать кипятком. Что касается грунта, то для рассады можно использовать как покупной готовый, так и приготовленный собственноручно из смеси листовой, дерновой, перегнойной земли, песка и торфа. В начале марта можно посеять сельдерей на рассаду. Сроки вызревания корневого сельдерея 200 дней. Поэтому лучше сажать рассаду, иначе с весенними капризами природы, ваш сельдерей просто не успеет вызреть. Семена сельдерея, как корневого, так и черешкового считаются капризными. Желательно их перед посадкой замочить.

В конце марта пора проверить укрытые с осени посадки гортензии и роз. Укрытие следует периодически поднимать и таким образом проветривать. Так как еще возможны заморозки, снег над многолетниками убирать не нужно. По снегу можно разбросать комплексное минеральное удобрение. Таким способом можно начинать подкармливать и многолетники, и луковичные.

Работы в марте для цветоводов

Работы в марте для цветоводов много. Нужно посеять рассаду, провести профилактику «черной ножки», провести ревизию луковичных и клубневых культур, и если позволяет погода, начать обрезку декоративных кустарников. В середине марта сеют на рассаду петунии, астры, циннии, бархатцы, львиный зев, лаватеру, однолетний флокс и др. После посева почву немного уплотняют ложкой и ставят контейнер в теплое место. Помочь семенам взойти можно, полив их раствором «Циркона» (4 капли на 1 стакан воды). Есть и другие способы стимулирования рассады на всхожесть, например, витамины группы В. Подробнее можно прочитать здесь. Поливать всходы мелких семян сверху нельзя. Для этого можно воспользоваться шприцем, иглу которого нужно осторожно воткнуть в почву.

Обрезка винограда весной

Весенние работы в саду обязательно включают в себя обрезку винограда. Те садоводы, которые выращивают или планируют выращивать у себя эту садовую культуру должны уделить этому вопросу достойное внимание. Обрезка винограда является важнейшей частью ухода за этим растением. Виноград не только удивительно вкусен и полезен. С его помощью в саду создаются самые невероятные декоративные композиции. Для того, чтобы виноград радовал обильным и регулярным урожаем, за ним надо правильно ухаживать. И обрезка здесь играет важнейшую роль.

Придание правильной формы виноградному кусту направлено исключительно на увеличение плодоношения. В результате обрезки улучшается естественная вентиляция и количество солнечного света. Кроме того, регулирование количества молодой лозы помогает получить на плодоносных побегах максимальный урожай. В марте проводят раннюю обрезку винограда. Как только температура приблизится к +5 градусов, можно начинать формировать куст. Это серьезный и сложный процесс, и доступен лишь дачникам со стажем. В случае неправильной обрезки виноград может заболеть или даже погибнуть.

Что же касается других необходимых работ в марте на винограднике, то садоводам рекомендуется осмотреть шпалеры, выявить неисправности, определить хорошо освещенное место для будущей посадки винограда, а также подготовить опоры. Сверяя время запланированных работ с лунным посадочным календарем, вы можете выбрать дни, максимально благоприятное для работы в саду, огороде и цветнике. Рекомендации работ по лунному календарю на март Растущая луна. Рекомендуется посев семян перцев, томатов, баклажанов, капусты, тыквы, огурцов, лука-порея, салата на рассаду. Полнолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и огороде. Убывающая луна. Хорошее время для весенней обрезки деревьев и кустов в саду. Также, можно посадкой черенков, делением цветов и стратификацией семян и косточек деревьев. Новолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и огороде.