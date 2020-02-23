Какие работы в саду нужно сделать в марте

Работы в саду начинаются с приходом весны. С первых дней марта для садоводов наступает очень ответственная пора.
Объем весенних работ внушителен. Тем не менее каждый садовод с нетерпением ждет прихода весны. Чтобы не упустить драгоценное время, приступать к работе необходимо сразу, как только холода начнут отступать. Нужно окончательно определиться с тем, что и когда сажать на своем участке, докупить нужный инвентарь, подготовить и посеять семена.
В марте дачников ожидает целый фронт работ. Для удобства разделим работы для садоводов, огородников и цветоводов. Работы в саду включают в себя
Срезы после обрезки необходимо покрыть тонким слоем садового вара. Не рекомендуется оставлять пеньки.
Раны, полученные деревом зимой от поломки ветвей или по другим причинам, необходимо обработать (убрать отломленные ветки и замазать садовым варом). Это же относится и к образовавшимся дуплам. Возникшие по разным причинам, дупла могут стать причиной болезни деревьев, если их не лечить. Поэтому, необходимо:
Краски же, в состав которых входит керосин или бензин, проникает в текстуру древесины на 3-5 см. Замечено, что такие раны заживают намного дольше, и даже может возникнуть дупло.
Следующий пункт весенних работ — борьба с зимующими на коре деревьев вредителями. Для этого сад в марте необходимо опрыскать водным составом мочевины высокой концентрации. Для сада эта процедура в марте безвредна. А вот вредителям такой насыщенный раствор мочевины может нанести серьезный ущерб. Можно использовать раствор нитрафена в соответствии с инструкцией. Опрыскивание нитрафеном ранней весной, до того, как начнут набухать почки, хорошо защищает растения от зимующих вредителей.
Лишайники на стволах деревьев можно уничтожить так: с помощью специальных скребков и щеток соскоблить их со ствола дерева, стараясь не повредить древесину. А потом обработать 5-% раствором железного купороса. Делать это нужно до начала сокодвижения, иначе можно попросту обжечь проснувшуюся кору.
Также, в марте производят обрезку кустов смородины и крыжовника, если это не было сделано осенью. Вырезку старых ветвей у черной смородины проводят с пятого года, у красной, белой смородины и крыжовника – с 6-8 летнего возраста. Такое ежегодное омолаживание кустов позволяет получать более высокие урожаи.
Кроме того, кусты черной смородины нужно проверить и на наличие толстых вздутых почек (почковый клещ). При обнаружении, их надо обобрать и сжечь. Если какая-то из веток густо заселена подобным почками, ее нужно также безжалостно срезать и сжечь.
Эффективной мерой для борьбы с вредителями на смородине и крыжовнике считается «горячая ванна». Для этого водой, примерно 80-90 градусов, нужно полить кусты еще до распускания почек.
Кусты малины, подвязанные или пригнутые к земле, освобождают и удаляют сухие побеги.
Как только полностью сойдет снег, кусты жимолости осматривают и вырезают сухие ветви, а также прореживают сильно загущенные кусты. Это нужно сделать до начала вегетации. У жимолости эти процессы начинаются раньше других растений. Среднестатистический срок по стране – не позднее 1-ой декады апреля.
Все обрезанные ветки с деревьев и кустарников необходимо сжечь.
Посадки клубники также нуждаются в дополнительном уходе. Для того, чтобы задержать снег, грядку с земляникой можно укрыть любым светлым материалом, который снимают только с окончательным уходом морозов. Особенно актуально это для ранних не зимостойких сортов.
Март – самое время для накладывания на штампы плодовых деревьев ловчих поясов. Это хорошая профилактика против яблонного цветоеда и жуков-долгоносиков. Ловчие пояса снимают только после того, как деревья полностью отцветут.
Также, в марте заготавливают черенки для прививки плодовых деревьев.
Если снега в саду очень много, для более быстрого таяния, полосами разбрасывают золу. Это делается для того, чтобы почва хорошо насытилась влагой. Также золой, торфяной крошкой или опилками, пропитанными креолином, посыпают землю вокруг стволов деревьев. Такие своеобразные защитные круги отпугивают мышей, которые могут нанести большой вред молодым деревьям или кустарникам.
Работы в марте для огородников
Через неделю температуру можно повысить на 4-6 градусов. Важно! Не переусердствуйте с таким закаливанием. Снижение температуры ниже 8 градусов приводит к заболеванию томатов фитофторой.
Подкармливать рассаду начинают уже с появлением первых семядольных листочков. Подкормку можно совмещать с поливкой, то есть поливать молодые всходы слабым раствором удобрения. Можно использовать «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон», или любое другое удобрение, подходящее для рассады. Помните, что излишний полив может вызвать закисание почвы и как итог, отмирание корней. Это самая распространенная ошибка начинающих садоводов.
К сожалению, невозможно создать на одном подоконнике идеальный микроклимат для каждой огородной культуры. Поэтому огородники со стажем вывели для себя общее правило для выращивания качественной рассады. Это хорошее освещение, грамотный полив (не перелив), и не пересушивание почвы. Также, ночные температуры должны быть ниже дневных.
В начале марта можно посеять сельдерей на рассаду. Сроки вызревания корневого сельдерея 200 дней. Поэтому лучше сажать рассаду, иначе с весенними капризами природы, ваш сельдерей просто не успеет вызреть. Семена сельдерея, как корневого, так и черешкового считаются капризными. Желательно их перед посадкой замочить.
Сеют на рассаду в марте и семена белокочанной и краснокочанной капусты ранних сортов, кольраби и брокколи. Сроки посева рассчитываются так: от посева до появления всходов проходит приблизительно 10 дней, от всходов до времени высадки в грунт примерно 50 дней. Исходя из этих расчетов можно подобрать для своих условий необходимое время для посева.
Работы в марте для цветоводов
Есть и другие способы стимулирования рассады на всхожесть, например, витамины группы В. Подробнее можно прочитать здесь. Поливать всходы мелких семян сверху нельзя. Для этого можно воспользоваться шприцем, иглу которого нужно осторожно воткнуть в почву.
Чем больше запланировано рассады получить, тем теснее будет горшочкам и ящичкам на подоконнике. А в это время всходам требуется особенно хорошее освещение, иначе серьезно отодвигается срок плодоношения. С этой задачей прекрасно справляются лампы дневного света и фитолампы, которые не обжигают нежные растения, и даже экономят электроэнергию. Дополнительного освещения достаточно только днем.
В начале марта можно посеять сельдерей на рассаду. Сроки вызревания корневого сельдерея 200 дней. Поэтому лучше сажать рассаду, иначе с весенними капризами природы, ваш сельдерей просто не успеет вызреть. Семена сельдерея, как корневого, так и черешкового считаются капризными. Желательно их перед посадкой замочить.
Так как еще возможны заморозки, снег над многолетниками убирать не нужно. По снегу можно разбросать комплексное минеральное удобрение. Таким способом можно начинать подкармливать и многолетники, и луковичные.
Есть и другие способы стимулирования рассады на всхожесть, например, витамины группы В. Подробнее можно прочитать здесь. Поливать всходы мелких семян сверху нельзя. Для этого можно воспользоваться шприцем, иглу которого нужно осторожно воткнуть в почву.
В марте проводят раннюю обрезку винограда. Как только температура приблизится к +5 градусов, можно начинать формировать куст. Это серьезный и сложный процесс, и доступен лишь дачникам со стажем. В случае неправильной обрезки виноград может заболеть или даже погибнуть.
Сверяя время запланированных работ с лунным посадочным календарем, вы можете выбрать дни, максимально благоприятное для работы в саду, огороде и цветнике.
Рекомендации работ по лунному календарю на март
Растущая луна. Рекомендуется посев семян перцев, томатов, баклажанов, капусты, тыквы, огурцов, лука-порея, салата на рассаду.
Полнолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и огороде.
Убывающая луна. Хорошее время для весенней обрезки деревьев и кустов в саду. Также, можно посадкой черенков, делением цветов и стратификацией семян и косточек деревьев.
Новолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и огороде.