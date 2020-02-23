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Так какие же они, защитники Отечества? На этот вопрос ответили юные жительницы райцентра

23.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Несомненно, День защитников Отечества – праздник тех, кто оберегает рубежи и границы нашей Родины, защищает наш дом и всегда стоит на страже мира, порядка и безопасности. Традиционно в этот день мы адресуем поздравления всем мужчинам, вне зависимости от того, проходили они службу в армии или нет. Ведь, по сути, каждый мужчина – своего рода защитник, готовый встать на защиту своей страны, семьи и окружающих. Так какие же они, защитники Отечества? На этот вопрос ответили юные жительницы райцентра.

Так какие же они, защитники Отечества? На этот вопрос ответили юные жительницы райцентра

Татьяна АЛЕЙНИКОВА и Евгения КОРТЕЛЕВА:

– Мы считаем, что настоящий защитник Отечества должен быть истинным патриотом и любить свою Родину. Обладать такими качествами, как целеустремленность, умение преодолевать трудности, готовность в любой момент подставить крепкое плечо оказавшемуся в критической ситуации. А парни, отслужившие в армии, заслуживают огромного уважения.

Так какие же они, защитники Отечества? На этот вопрос ответили юные жительницы райцентра

 

Юлия и Яна МЕЛЕЩЕНКО:

– Наш папа – пример настоящего мужчины. Он работает в милиции и каждый день обеспечивает безопасность граждан. Он надежный и мужественный, храбрый и смелый. Рядом с ним мы чувствуем себя как за каменной стеной и очень им гордимся.

Так какие же они, защитники Отечества? На этот вопрос ответили юные жительницы райцентра

Мария ЛУПИЧЕНКО:

– Защитник Отечества должен быть сильным, решительным и смелым. Он умеет постоять за себя и своих близких, никогда не даст в обиду слабых и беззащитных, всегда с готовностью приходит на помощь тому, кто в этом нуждается.

Мнениями интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора

 
 
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Несомненно, День защитников Отечества – праздник тех, кто оберегает рубежи и границы нашей Родины, защищает наш дом и всегда стоит на страже мира,...
 
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