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Тепло, ветрено, мокро. Все о погоде в Гродно в последнюю неделю календарной зимы
24.02.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя февраля в Гродно будет теплой и дождливой, сообщает
Понедельник будет облачным, утром пройдет мокрый снег, днем возможен дождь. Воздух прогреется до +7°С.
Во вторник ожидается сплошная облачность. Вечером пройдет дождь. Днем +3…5°С, к вечеру потеплеет до +7°С.
В среду утром пройдет небольшой дождь. Днем, наконец-то, будет солнечно, ветрено и до +7°С.
Четверг снова принесет гродненцам мокрый снег и дождь, а таже ветер порывами до 15 м/с. Будет тепло — до +7°С.
В пятницу к ночи похолодает до 0 °C, на город опустится туман. Днем будет сплошная облачность, мокрый снег и до +4°С.
Хорошей недели!
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Последняя неделя февраля в Гродно будет теплой и дождливой.
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