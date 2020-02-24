Тепло, ветрено, мокро. Все о погоде в Гродно в последнюю неделю календарной зимы

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя февраля в Гродно будет теплой и дождливой, сообщает pogoda.by .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник будет облачным, утром пройдет мокрый снег, днем возможен дождь. Воздух прогреется до +7°С.

Во вторник ожидается сплошная облачность. Вечером пройдет дождь. Днем +3…5°С, к вечеру потеплеет до +7°С.

В среду утром пройдет небольшой дождь. Днем, наконец-то, будет солнечно, ветрено и до +7°С.

Четверг снова принесет гродненцам мокрый снег и дождь, а таже ветер порывами до 15 м/с. Будет тепло — до +7°С.

В пятницу к ночи похолодает до 0 °C, на город опустится туман. Днем будет сплошная облачность, мокрый снег и до +4°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .