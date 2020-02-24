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Всего понемногу. Погода в Витебске в последнюю неделю зимы
24.02.2020 07:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
И в конце зимы на термометре будет устойчивый плюс, но этим уже вряд ли кого-то удивишь. А еще на неделе в Витебске будет всего понемногу: и дождь, и снег, и ветер, и солнце,
В понедельник до +5 градусов, дождь, порывистый ветер.
Во вторник c утра туман. Ночью до 3 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Без осадков.
В среду и четверг ожидаются мокрый снег, дождь. Температура воздуха — до +6°С.
В пятницу покажется солнце, без осадков и до плюс 4 градусов.
Хорошей недели, друзья!
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И в конце зимы на термометре будет устойчивый плюс. Но этим уже вряд ли кого-то удивишь.
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