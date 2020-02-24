Блины к Масленице (интересные рецепты)

Источник материала: Полесская правда



Сегодня начинается Масленичная неделя – народный праздник, связанный с проводами зимы. Завершает неделю народных гуляний Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом.

По традиции, главное лакомство в дни Масленицы были блины. Хозяйки готовили из с разными начинками, чтобы угодить вкусам всех домочадцев. Приводим наиболее интересные рецепты, с которыми справится даже новичок.