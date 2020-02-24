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Блины к Масленице (интересные рецепты)

24.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Блины к Масленице (интересные рецепты)
Сегодня начинается Масленичная неделя – народный праздник, связанный с проводами зимы. Завершает неделю народных гуляний Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом.

По традиции, главное лакомство в дни Масленицы были блины. Хозяйки готовили из с разными начинками, чтобы угодить вкусам всех домочадцев. Приводим наиболее интересные рецепты, с которыми справится даже новичок.

 
 
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> Сегодня начинается Масленичная неделя – народный праздник, связанный с проводами зимы. Завершает неделю народных гуляний Прощеное воскресенье – последний...
 
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