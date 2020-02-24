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Блины к Масленице (интересные рецепты)
24.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По традиции, главное лакомство в дни Масленицы были блины. Хозяйки готовили из с разными начинками, чтобы угодить вкусам всех домочадцев. Приводим наиболее интересные рецепты, с которыми справится даже новичок.
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