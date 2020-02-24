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Депутат из Барановичей предложил горожанам обсуждать планы по улучшению города в Instagram

24.02.2020 09:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат парламента Павел Попко после приема граждан составил топ-5 инициатив по улучшению законодательства и повышению комфорта в Барановичах. Список идей он опубликовал в своем Instagram и предложил подписчикам их обсудить.


Фото с личной странички депутата в Вконтакте (vk.com/pavelpopko)

Первое место в топе занимает предложение разрешить набирать учеников в 8−9 классы лицеев с целью ранней профильной и профессиональной ориентации, а также продлить сроки набора в школы, гимназии, лицеи до 1 сентября.

Кроме того избиратели хотят, чтобы все личные приемы чиновников и депутатов проводились с видеофиксацией, а ответы на письменные обращения им приходили из того ведомства, куда они были отправлены, без перенаправления жалоб в другие инстанции.

Четвертая идея — дать льготный проезд в транспорте заслуженным тренерам. «Еще категории людей в этом нуждаются? Прошу ориентироваться на возможности экономики и национальные интересы», — поинтересовался мнением подписчиков депутат.

Завершает список вопрос о размещении контейнеров по сбору просроченных лекарств. Стоит их ставить только в больницах и поликлиниках или в других местах тоже?

Предложения принимаются в комментариях и личных сообщениях. Депутат пообещал, что каждое как минимум изучит.

 
 
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В списке предложения дать льготный проезд заслуженным тренерам и вести видеозапись личного приема чиновниками.
 
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