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Депутат из Барановичей предложил горожанам обсуждать планы по улучшению города в Instagram
24.02.2020 09:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат парламента Павел Попко после приема граждан составил топ-5 инициатив по улучшению законодательства и повышению комфорта в Барановичах. Список идей он опубликовал в
Первое место в топе занимает предложение разрешить набирать учеников в 8−9 классы лицеев с целью ранней профильной и профессиональной ориентации, а также продлить сроки набора в школы, гимназии, лицеи до 1 сентября.
Кроме того избиратели хотят, чтобы все личные приемы чиновников и депутатов проводились с видеофиксацией, а ответы на письменные обращения им приходили из того ведомства, куда они были отправлены, без перенаправления жалоб в другие инстанции.
Четвертая идея — дать льготный проезд в транспорте заслуженным тренерам. «Еще категории людей в этом нуждаются? Прошу ориентироваться на возможности экономики и национальные интересы», — поинтересовался мнением подписчиков депутат.
Завершает список вопрос о размещении контейнеров по сбору просроченных лекарств. Стоит их ставить только в больницах и поликлиниках или в других местах тоже?
Предложения принимаются в комментариях и личных сообщениях. Депутат пообещал, что каждое как минимум изучит.
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В списке предложения дать льготный проезд заслуженным тренерам и вести видеозапись личного приема чиновниками.
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