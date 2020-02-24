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В пинском онкодиспансере поставят новый томограф
24.02.2020 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В поликлиническом отделении пинского онкодиспансера поставят высокоточный компьютерный томограф, сообщает
Помещение для установки оборудования уже готовится.
Благодаря техническим характеристикам рентгеновский спиральный томограф TSX-036A позволяет выявлять более мелкие очаги онкологических заболеваний, а также за очень короткий промежуток времени получать изображения самого высокого качества с меньшей лучевой нагрузкой.
В Пинске ранее было
TUT.BY, кстати, недавно рассказывал,
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