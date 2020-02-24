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В пинском онкодиспансере поставят новый томограф

24.02.2020 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В поликлиническом отделении пинского онкодиспансера поставят высокоточный компьютерный томограф, сообщает горисполком.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Помещение для установки оборудования уже готовится.

Благодаря техническим характеристикам рентгеновский спиральный томограф TSX-036A позволяет выявлять более мелкие очаги онкологических заболеваний, а также за очень короткий промежуток времени получать изображения самого высокого качества с меньшей лучевой нагрузкой.

В Пинске ранее было два компьютерных томографа — оба имели стопроцентный износ и нуждались в ремонте. Пациентов приходилось отправлять на исследование в Барановичи.

TUT.BY, кстати, недавно рассказывал, где в Беларуси сделать КТ и МРТ исследование и как пройти его бесплатно.

 
 
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