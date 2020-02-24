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В гомельском аэропорту появятся Duty Free
24.02.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В зонах вылета и прилета аэропорта «Гомель» откроются магазины беспошлинной торговли Duty Free. Об этом рассказал заместитель начальника Гомельского филиала ГП «Белаэронавигация» Николай Мурашко.
По его словам, договор аренды площадей под магазины беспошлинной торговли уже заключен. Ожидается, что к началу летнего сезона они начнут принимать покупателей.
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