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«Заехал китаец - у других паника». Из-за коронавируса минские хостелы не принимают туристов из Китая

25.02.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько минских хостелов временно приостановили прием туристов из Китая. Администраторы поясняют: туристы из других стран задают вопросы, есть ли китайские постояльцы, — и отказываются жить с ними в одной комнате. В Министерстве спорта и туризма говорят, что действия владельцев хостелов незаконны.


MyHostel, который временно не принимает туристов из Китая, находится в доме, который является визитной карточкой Минска. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Когда приезжают другие гости, первый вопрос: живут ли китайцы. Если есть, говорят, что не будут заселяться, — поясняет TUT.BY администратор MyHostel на улице Кирова в Минске. — Хотя к нам приезжал только один китаец, толпы туристов из Китая нет. Понимаете, мы бы потеряли большую часть туристов, если бы заселили одного китайца.

— Вы пытались объяснить туристам, что всех прибывших из Китая в Беларуси проверяют, что носителями вируса могут быть граждане любых других стран?

— Люди этого не понимают, — говорит администратор. — Нужно, чтобы об этом больше писали в СМИ, разъясняли. Мы связались с китайским туристом, который хотел у нас остановиться, вежливо ему все разъяснили, никаких конфликтов, мы же нормальные люди. Жалобу на booking.com он не отправлял, он все понял… Да, у нас такое решение.

Мы не хотим, чтобы на один день приехал один китаец, а все другие туристы уехали.

Это не мы боимся — это люди, которые приезжают, например, из России, так ставят вопрос. С booking.com у нас тоже никаких проблем, мы им все объяснили. Если мы отказываем туристам, то на этапе бронирования. Рекомендуем китайским гостям обратиться в соседний хостел — там можно снять отдельную квартиру.

Администратор говорит, что запрет на прием китайских туристов в хостеле сохранят, «пока не решится вопрос с коронавирусом».


Такое предупреждение висит на входе в MyHostel. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что происходит в других минских хостелах?

В «Тринити» на улице Старовиленской и «Башня 31/18» на проспекте Независимости сказали, что, как и раньше, принимают туристов из Китая, никаких ограничений нет.

А вот в хостеле Viva на улице Жуковского на вопрос, можно ли забронировать места для туристов из Китая, замешкались с ответом.

— Мы раньше без проблем принимали туристов из Китая, — пояснила администратор. — Но вот вчера заехал один китаец — и у других людей паника. Поэтому, наверное, пока не готовы принимать туристов из Китая. Но решение будет принимать директор.

«Это противоречит всем законодательным нормам и здравому смыслу»

В Министерстве спорта и туризма удивлены позицией владельцев хостелов, ведь со стороны государства никаких рекомендаций не поступало.

— Это противоречит всем законодательным нормам и просто здравому смыслу, — говорит пресс-секретарь Министерства Владимир Нестерович. — Если хозяева вдруг сомневаются в состоянии здоровья туриста, они независимо от его гражданства могут предложить в целях обеспечения его безопасности и безопасности других проживающих пройти обследование, предложить отдельное проживание и питание, но ни в коем случае не отказывать в заселении. Ведь турист может обратиться в суд: законных оснований отказывать только потому, что он приехал из Китая, нет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, Беларусь, в отличие от России, не вводила ограничений на въезд граждан КНР, в Национальный аэропорт Минск каждую неделю прилетают самолеты из Пекина. Всех прибывших пассажиров проверяет санитарно-эпидемиологическая служба.

Китайские студенты, которые вернулись на учебу, помещены в карантинные центры на весь инкубационный период — мера эта профилактическая, поскольку студенты не контактировали с коронавирусными больными и не посещали эпидемически неблагополучные районы Китая.

Министр здравоохранения заявил, что ведомство — против любой ксенофобии по отношению к гражданам Китая:

— Мы ярые противники любой ксенофобии. У нас работает и обучается достаточно много китайских граждан, это около 5 тысяч студентов. Большинство из них на время китайского Нового года из Беларуси не выезжало. Поэтому когда мы видим китайских, корейских, вьетнамских, японских граждан, которые ходят у нас по улицам, — это те люди, которые у нас учатся и не покидали территорию Беларуси или завершили медицинское наблюдение.

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Теги: Минск
 
 
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В Министерстве спорта и туризма говорят, что действия владельцев хостелов незаконны.
 
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