В марте на два дня хотят закрыть шесть станций метро. Как их сможет заменить наземный транспорт

Источник материала: Tut.by

Часть второй ветки метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» могут закрыть на два дня в марте. Это нужно для строительства примыкания третьей линии. В организации «Столичный транспорт и связь» рассказали, как можно компенсировать закрытие шести станций подземки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас «Минскметрострой» называет такие дни закрытия шести станций минского метро — выходные 21 и 22 марта.

— Но эти даты пока не согласованы, решение Мингорисполкома по этому вопросу еще не подписано, — объясняет замначальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский.

Поэтому транспортники пока говорят лишь об ориентировочных планах по компенсационным наземным маршрутам.

— Предположительно будет два временных маршрута по Притыцкого, дублирующих метро — от станции «Фрунзенская» до «Каменной Горки». Один — автобусный скоростной с остановками только возле станций метро. Второй — троллейбусный, который будет идти со всеми остановками, — говорит Алексей Косинский.

Временные маршруты будут двигаться с интервалами в две-три минуты.

— С расписанием и номерами маршрутов пока не определялись. Но понятно, что дублирующий транспорт будет работать с 5.30 до 1.00, по режиму метро.

Помимо организации двух временных маршрутов до «Фрунзенской», транспортники попробуют оттянуть пассажиров на другие станции метро.

— Можно усилить 25-й троллейбусный маршрут, который идет к станции метро «Петровщина». Есть и другие варианты.

Алексей Косинский добавляет, что наземный транспорт может справиться с компенсацией закрытых станций метро именно в выходные.

— Поезд метро вмещает тысячу человек, чтобы заменить один такой состав, нужно шесть — семь сочлененных автобусов и троллейбусов. Поэтому в будни, когда метро перевозит до 30 тысяч человек в час, наземный транспорт физически не осилит такой поток. Но в выходной день потоки падают и на этом участке линии перемещаются порядка 6 тысяч пассажиров в час, — тогда наземный транспорт, конечно, справится с нагрузкой.