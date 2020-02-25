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Бывший подполковник милиции из Столина получил 3,5 года колонии за мошенничество со взяткой

25.02.2020 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 февраля огласили приговор жителю Столина, который обвинялся в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба областного суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обвиняемый ранее работал на разных должностях в Столинском райотделе милиции. Узнав о том, что в отношении сына знакомого возбудили уголовное дело, он предложил ему помочь решить этот вопрос за 10 тысяч долларов. Эти деньги обвиняемый обещал передать «должностным лицам правоохранительных органов», которые прекратили бы производство. Из этой суммы потерпевший передал только половину, но вскоре понял, что полученные средства экс-подполковник никому отдавать не планировал.

Суд признал бывшего милиционера виновным в мошенничестве в крупном размере и подстрекательстве к даче взятки. Ему назначили 3 года и 6 месяцев в колонии усиленного режима с лишением специального звания «подполковник милиции». На момент задержания из 5 тысяч долларов, которые передал потерпевший, обвиняемый успел потратить около половины — теперь столько же он должен перечислить и в доход государства (как неосновательно приобретенную выгоду).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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За 10 тысяч долларов он обещал знакомому решить вопрос с прекращением уголовного дела в отношении его сына.
 
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