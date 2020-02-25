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«Булимия была с 14 лет». Девушки с проблемами питания - о реакции близких, ненависти к себе и лечении
25.02.2020 18:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расстройства приема пищи — это «как сломать ногу, только голову». Так описывает свое состояние наша героиня, которая столкнулась с компульсивным перееданием и булимией. Мы пригласили в студию девушек, которые смогли справиться с РПП. Они рассказали, что заставило их обратиться к врачу, как их поддерживали (или игнорировали) близкие и к каким последствиям все это привело.
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«Булимия была с 14 лет». Девушки с проблемами питания - о реакции близких, ненависти к себе и лечении
«Комплексовала, что съела больше двух кусков торта».
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