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«Булимия была с 14 лет». Девушки с проблемами питания - о реакции близких, ненависти к себе и лечении

25.02.2020 18:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расстройства приема пищи — это «как сломать ногу, только голову». Так описывает свое состояние наша героиня, которая столкнулась с компульсивным перееданием и булимией. Мы пригласили в студию девушек, которые смогли справиться с РПП. Они рассказали, что заставило их обратиться к врачу, как их поддерживали (или игнорировали) близкие и к каким последствиям все это привело.

 
 
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