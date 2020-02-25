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В 2019 году был самый низкий показатель младенческой смертности в истории Беларуси

25.02.2020 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Младенческая смертность в 2019 году достигла исторического минимума — 2,4 промилле. Это 2,4 случая на 1000 живорожденных. Об этом во время коллегии по итогам года рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.


Фото: Reuters

Младенческая смертность в 2019 году была 2,4 случая на 1000 живорожденных. Это исторический минимум. В 2018 году она составила 2,5 случая на 1000 живорожденных. В 2017 году показатель младенческой смертности был 3,2 промилле. Этот показатель в Беларуси всегда сохраняется на одном из самых низких уровней в Европе.

— Несмотря на такие достойные результаты, служба должна находиться в постоянной готовности к оказанию экстренной помощи, — отметил министр здравоохранения Владимир Караник. — Современная демографическая ситуация в республике остается напряженной, и она определяется рядом ключевых проблем: низкий уровень рождаемости, старение населения, несмотря на стабилизацию показателей остается довольно высокий уровень смертности. Коэффициент рождаемости в республике продолжает снижаться и за 11 месяцев 2019 года составил 9,4 промилле, а годом ранее был 10,1 (коэффициент рождаемости высчитывается в промилле на 1000 человек. — Прим. TUT.BY). Коэффициент смертности остается на прежнем уровне и составляет 12,8 промилле. Реалиями нашего времени стало сокращение количества женщин фертильного возраста, более позднее наступление беременности, уменьшение количества детей в белорусских семьях, увеличивается количество разводов.

В 2019 году материнская смертность в Беларуси составила 1,1 случая на 100 тысяч родившихся живых детей. Единственный случай материнской смертности от акушерской причины в прошлом году произошел в Минской области.

 
 
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Младенческая смертность в 2019 году достигла исторического минимума - 2,4 промилле. Это 2,4 случая на 1000 живорожденных.
 
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