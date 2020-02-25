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«Медики предприняли все возможные действия». В БНТУ умер преподаватель

25.02.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал «Отчислено» сообщил, что в понедельник в Белорусском национальном техническом университете стало плохо одному из преподавателей. Мужчина скончался на рабочем месте. В вузе TUT.BY подтвердили эту информацию.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Трагедия произошла в понедельник днем со старшим преподавателем одной из кафедр университета. Этот день, сообщили в пресс-службе БНТУ, у педагога был рабочим, но пар в его расписании не было.

— В коридоре он почувствовал себя плохо. Случился инфаркт, — говорят в пресс-службе вуза. — Вызвали скорую. Медики предприняли все возможные действия, но помочь ему не удалось.

Преподавателю было 55 лет. На кафедре он работал с 1990 года и является автором более 20 печатных работ.

Белорусский национальный технический университет выражает соболезнования родным и близким преподавателя.

 
 
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Телеграм-канал «Отчислено» сообщил, что в понедельник в Белорусском национальном техническом университете стало плохо одному из преподавателей. Мужчина...
 
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