«Не считал бы себя готовым, не поехал бы». Колясочник из Лиды собирается в кругосветку на ручном байке

Источник материала: Tut.by

Идея поехать в путешествие по миру у белорусского активиста Саши Авдевича из Лиды появилась еще в 2016 году, когда он вернулся в Беларусь из «трипа» по Европе. В новую поездку, которая должна продлиться год-полтора, молодой человек отправится 25 марта. За это время он планирует объехать около 20 стран и рассказать, как на разных континентах живут люди с ограниченными возможностями.



Саша Авдевич в 2016 году за несколько дней до начала путешествия. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Саше Авдевичу 33 года, к этому времени он уже успел в одиночку исколесить Европу, прыгнуть с парашютом и стать известным активистом. Сейчас перед ним новая цель — кругосветка. Первой точкой в маршруте Саши будет Украина, затем Молдова, потом снова Украина, откуда он на пароме отправится в Турцию. Практически весь путь молодой человек планирует проехать на хендбайке — ручном байке, который для его первого путешествия когда-то специально сделали в Австрии.

— Лозунг моей поездки «World inclusive trip», — вводит в курс дела Александр. — Во время путешествия я буду «хоститься» у людей с ограниченными возможностями из разных стран. Брать у них интервью, где расспрошу, как они живут, чем занимаются.

В планах Саши посетить Латинскую Америку и Австралию. О поездке он каждый день будет рассказывать на своем YouTube-канале InvaLife , а также в инстаграм . Здесь зрители смогут не только увидеть, как путешественник едет по миру, но и скорректировать его маршрут. Как? Если, например, пригласят его в гости.

Ну, а если так случится, что переночевать будет негде, спать молодой человек планирует в палатке. К этому Саша готов еще с 2016-го.

Готовиться же к новой поездке он стал примерно полгода назад. Все это время почти каждый день он проезжает на хендбайке по пять−шесть километров. Во время «трипа» его ежедневный маршрут должен составить примерно 50−60 километров в сутки.

— В десять раз больше обычного?

— Тяжеловато будет, — не скрывает собеседник и говорит, что параллельно готовится к поездке в тренажерке, ходит в бассейн. — Но, если бы я не считал себя готовым, я бы не поехал.