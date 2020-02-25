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«Не считал бы себя готовым, не поехал бы». Колясочник из Лиды собирается в кругосветку на ручном байке
25.02.2020 20:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Идея поехать в путешествие по миру у белорусского активиста Саши Авдевича из Лиды появилась еще в 2016 году, когда он
Саше Авдевичу 33 года, к этому времени он уже успел в одиночку
— Лозунг моей поездки «World inclusive trip», — вводит в курс дела Александр. — Во время путешествия я буду «хоститься» у людей с ограниченными возможностями из разных стран. Брать у них интервью, где расспрошу, как они живут, чем занимаются.
В планах Саши посетить Латинскую Америку и Австралию. О поездке он каждый день будет рассказывать на своем YouTube-канале
Ну, а если так случится, что переночевать будет негде, спать молодой человек планирует в палатке. К этому Саша готов еще с 2016-го.
Готовиться же к новой поездке он стал примерно полгода назад. Все это время почти каждый день он проезжает на хендбайке по пять−шесть километров. Во время «трипа» его ежедневный маршрут должен составить примерно 50−60 километров в сутки.
— В десять раз больше обычного?
— Тяжеловато будет, — не скрывает собеседник и говорит, что параллельно готовится к поездке в тренажерке, ходит в бассейн. — Но, если бы я не считал себя готовым, я бы не поехал.
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«Не считал бы себя готовым, не поехал бы». Колясочник из Лиды собирается в кругосветку на ручном байке
Колясочник из Лиды едет по миру на ручном байке. В новую поездку, которая должна продлиться год-полтора, молодой человек отправится 25 марта. За это время он...
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