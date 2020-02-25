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В Могилеве пропал 79-летний мужчина
25.02.2020 23:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве пропал 79-летний мужчина. Его ищут вторые сутки,
79-летний Владимир Акулов пропал 24 февраля. О его местонахождении ничего не известно.
Приметы мужчины: рост 170 см, телосложение худощавое, седые волосы, легкая небритость.
Был одет: серая крутка чуть ниже пояса, серые штаны, черные ботинки со стоптанными задниками.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам 102 или +375 29 222−10−19.
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79-летний Владимир Акулов пропал 24 февраля. О его местонахождении ничего не известно.
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