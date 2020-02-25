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В Могилеве пропал 79-летний мужчина

25.02.2020 23:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве пропал 79-летний мужчина. Его ищут вторые сутки, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».

79-летний Владимир Акулов пропал 24 февраля. О его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост 170 см, телосложение худощавое, седые волосы, легкая небритость.

Был одет: серая крутка чуть ниже пояса, серые штаны, черные ботинки со стоптанными задниками.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам 102 или +375 29 222−10−19.

 
Теги: Могилев
 
 
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79-летний Владимир Акулов пропал 24 февраля. О его местонахождении ничего не известно.
 
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