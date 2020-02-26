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Топливные волнения, антирекорд «Динамо», кто стоит за «Грошыком» и Папа-мам - все за вчера

26.02.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Мы все были к этому готовы, до последнего надеялись на лучшее, но… Вчера минское хоккейное «Динамо» проиграло «Локомотиву». Это значит, что команда впервые в истории завершит сезон в Континентальной хоккейной лиге на последнем месте, заодно установив антирекорд КХЛ по пропущенным шайбам за сезон. О спорте мы еще поговорим, а пока — о других новостях вчерашнего дня.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вчерашний день прошел под знаком нефтяных новостей. Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации издержек за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба» — и вот сколько мы получим за каждый баррель (и сколько всего). Кроме этого, стало известно, что в марте начнутся поставки нефти на белорусские НПЗ из Украины по нефтепроводу Одесса — Броды. А вот простых граждан больше волнуют ценники на заправках. Свое недовольство ими самые активные пришли высказать прямо к дверям концерна «Белнефтехим». И самое удивительное — руководство вышло к ним на разговор.
  • У президента был кадровый день — у глав КГБ и МВД появились первые заместители.
  • Белстат рассказал, какой была средняя зарплата в январе, а мы посмотрели, где зарабатывают выше этой цифры.
  • Как мы помним, сейчас шесть человек претендуют на звание единого кандидата от оппозиции. Мы пригласили их в студию и задали одинаковые вопросы о том, какую резиденцию оставят за собой, став президентом, разрешат ли однополые браки, какие отношения будут выстраивать с Россией и Западом.
  • К сожалению, коронавирус обнаружили еще в четырех странах Европы. В Италии из-за вируса приостановили съемки «Миссия невыполнима 7», на Тенерифе изолировали около 1000 туристов, а минские хостелы на всякий случай не принимают туристов из Китая. Заболел замминистра здравоохранения Ирана. Но особую обеспокоенность ВОЗ вызывает то, что в мире установлен ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих установленной эпидемиологической связи со вспышкой заболевания в Китае. Речь о случаях, когда заболевали люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными. К счастью, поводов для перевода эпидемии в разряд пандемии пока нет.


  • Родственники осужденных по экономическим статьям активно работают с госорганами и собирают подписи, инициируя изменения законодательства, которые дадут их близким шансы на условно-досрочное освобождение, замену наказания более мягким, амнистию. Эксперты же на круглом столе пытались разобраться, почему за 25 лет борьбы с коррупцией победить ее так и не удалось.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • На днях во время охоты случайно застрелили известного в Докшицах бизнесмена Валерия Янчака. К сожалению, такие истории происходят не первый раз: по роковой ошибке от выстрела отца погибал сын, один сосед стрелял в другого, кого-то лишал жизни лучший друг. Мы спросили у опытных охотников, почему и когда охота может закончиться трагедией, насколько безопасно выходить на зверя ночью и какое правило должен знать каждый охотник.
  • Вчера в Беларуси открылся новый «жесткий» дискаунтер — «Грошык». Первый магазин появился в Столине: мы там уже побывали и рассказываем, что там с ценами. А знаете, кто за всем этим стоит? Не поверите, но…
  • Задумывались ли вы над тем, как выбираете продукты в магазине? Мы вместе с эндокринологом-диетологом научились правильно читать этикетки, на что смотреть, покупая хлеб, молоко, мясо, а также узнали, всегда ли стоит верить приписке «эко» на упаковке.
  • А еще мы познакомим вас с необычной семьей, в которой много женщин и всего один мужчина, который когда-то решил, что ему не страшно стать отцом-одиночкой. «Мы с женой разводились девять месяцев, а за квартиру судились пять лет. Дошли до Верховного суда», — рассказывает Павел, которого все родственники называют «Папа-Мам». Мужчина очень благодарен судье, что она разобралась в ситуации, а не действовала по шаблону. Ведь отдать троих детей папе — нечто из области фантастики.


  • Недавно президент встречался с руководителями государственных СМИ и снова поднял вопрос о том, что нужно больше белорусского контента на ТВ. Мы посмотрели недельную программу основных общественно-политических телеканалов — в основном белорусский контент формируется за счет утренних программ и новостей, а иногда доля белорусского контента — всего 30 минут в день.
  • Белорусский фотограф Татьяна Ткачева стала финалисткой конкурса World Press Photo — самого престижного в мире. Она была номинирована за портрет серии «Между правом и стыдом», проект посвящен абортам.
  • До открытия мотосезона еще несколько месяцев. Но есть «ударенные» байкеры, которые не ждут хорошей погоды и сухих дорог, катаются без перерыва, да еще сожалеют, что зима выдалась без снега. Вот, например, минчанин Даниил взял в конце января отпуск и вместе с друзьями на мотоцикле проехал через десять стран. Парень рассказал нам, как это было.

О СПОРТЕ

  • Десять лет назад фристайлист Алексей Гришин выиграл первое для Беларуси золото на зимних Олимпиадах. Мы вспомнили, как это случилось и что было дальше в жизни лыжного акробата. Он женился во второй раз, ушел в бизнес, стал депутатом и не хочет, чтобы его дети занимались фристайлом, так как этот спорт сделал его «калекой».


  • После того, как Эстония отказалась от проведения чемпионата Европы по биатлону из-за отсутствия снега, Беларусь второй год подряд станет хозяйкой континентального первенства. Первые гонки ЧЕ пройдут в Раубичах уже сегодня. И вот здесь несколько причин посетить соревнования под Минском.
  • Одну из гвоздевых пар 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов составили лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». Вчера между ними прошел первый матч противостояния — рассказываем во всех подробностях.

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Кстати, напоминаем — скоро 8 марта. И если вы еще ломаете голову над подарком, то вот вам пять спектаклей, на которые можно смело брать билеты. Легкого и насыщенного вам дня!

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости
 
 
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Вчера минское хоккейное «Динамо» проиграло «Локомотиву». Это значит, что команда впервые в истории завершит сезон в Континентальной хоккейной лиге на последнем...
 
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