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Старым покрышкам бой. В Могилеве коммунальники избавляют дворы от «благоустройства отходами», но не все рады

26.02.2020 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве объявили войну покрышкам — тем, которые использовали для благоустройства дворов и детских площадок около многоэтажек. Но жильцы одного из домов возмутились: коммунальники не просто выкопали покрышки, но и свалили, мол, их кучей на площадке, цветы вытоптали. В ЖЭУ соглашаются: мол, да, виноваты, но уже исправились. А вообще отходам во дворах домов не место, говорят коммунальники.


Горы покрышек, которые лежали во дворе дома № 18 на Витебском проспекте, — это бывшее ограждение зеленой зоны, клумбы и «игровая площадка». Местные жители рассказывают: 3 года назад они сами благоустроили зеленую зону возле дома, высаживали цветы, обустроили детскую площадку, причем коммунальники сами же ее обслуживали. И вдруг все без предупреждения выкопали, устроив свалку, цветы вытоптали.

Местная жительница Наталья говорит, что 3 года назад на этом месте были металлическая горка и качели — и все. Тогда же копали теплотрассу, площадку разрыли. Но жильцы не растерялись — попросили рабочих все разровнять, а песок, который оказался на поверхности, насыпать ковшом отдельно для песочницы.

Можно сказать, что с этой песочницы все и началось — жильцы начали благоустраивать площадку. Из покрышек и доски оборудовали песочницу со скамейкой. Из покрышек же сделали и клумбы, а из бревен — «колодец».

— Покрышки по периметру площадки вкопали сами коммунальники еще задолго до этого. А мы, увидев, что так можно, тоже использовали покрышки как доступные материалы, чтобы хоть как-то благоустроить территорию, — продолжает Наталья. — Месяц мы точно возились с этой площадкой. На нее ходили потом дети и из соседнего дома тоже, потому что у них своей площадки не было. Нужно сказать, что мамы-декретницы из этого соседнего дома тоже посильно помогали.


По ее словам, за эти 3 года коммунальники не то, что претензий не предъявляли, но и сами обслуживали территорию: красили покрышки, привозили землю в клумбы из покрышек и сами в эти клумбы цветы сажали.

А на прошлой неделе «без объявления войны» вдруг выкопали из земли все покрышки и сгрузили их в кучи посреди двора. При этом, негодуют могилевчане, обломали ростки цветов и кустарников, которые высаживали жильцы.

Наталье особенно жалко сахалинскую гречиху — кустарник красивый, редкий, лекарственный, который уже зазеленел, но тут на него сгрузили выкопанные покрышки. Кусты разноцветной и разносортовой сирени, которую собирали по району саженцами, по периметру площадки тоже могут не выжить — по ним хорошенько потоптались.

При этом двор напротив дома № 36 по соседству — весь в фигурах и клумбах из окрашенных покрышек. Более того, такое украшение помогло дому выиграть в конкурсе «Сочный дворик» и получить детскую площадку.

— Эту площадку из покрышек для детей делали сами жильцы, и в основном — многодетная семья. Причем справились буквально за лето. Если и эту площадку снесут, будет очень обидно.


Впрочем, не все жильцы дома № 18 расстроены таким положением вещей. По крайней мере, один из них рад, говорит женщина, — потому что «своей детской площадкой отхватили полстоянки — теперь будет, где машину ставить». Хотя стоянки там никогда не было и эта территория не была предназначена ни для чего, кроме зеленой зоны.

Такой она и останется — никакой парковки не будет, заверяет начальница ЖЭУ № 8 Светлана Мангуш. Она рассказала TUT.BY, что было поручение горисполкома «убрать резиновые отходы из дворов домов».

— И оно логичное, ведь покрышки — это отходы. В Октябрьском районе много домов, около которых покрышки используются как клумбы, ограждения, но от них отказываемся в пользу красивых и экологичных материалов.

Что касается двора дома № 18 на Витебском проспекте, то тут Светлана Мангуш признает: совершили ошибку — покрышки сразу не вывезли, клумбы не разровняли.

— Это и мой недосмотр был в том числе, потому люди разозлились — и справедливо. Но мы уже исправились. Сегодня завезли туда бетонные клумбы, приводим в порядок цветы, которые высаживали жители, сажаем новые. Въезд машин по-прежнему будет ограничен, но теперь не с помощью вкопанных покрышек, а установим турникет.

Оборудование детской площадки осталось на месте, говорит Светлана Мангуш: песочница, качели-балансир, горка.

— Мы вывезли покрышки со всех площадок домов, которые относятся к нашему ЖЭУ, — всего около 2 тонн. Покрышки утилизировали — это стоило около 19 рублей, недорого. А вот на установку современных клумб и ограждений потратим в разы больше, но это необходимо. Деньги выделит ЖРЭУ района.

Фигуры из покрышек на площадке около дома № 36 на Витебском проспекте пока не уберут, говорит Светлана Мангуш. И это, пожалуй, единственное исключение.

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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В одном из дворов произошел инцидент, и коммунальники признают: они виноваты, но уже исправились.
 
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