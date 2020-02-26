Хозяйка деревни

Источник материала: Кобринский вестник

Спросила у прохожего в деревне Еремичи, где находится улица Советская, задумался на мгновение и переспросил: «Там, где Степановна живет?» и, получив утвердительный ответ, уверенно показывает направление: старосту Галину Еремину в деревне знает каждый.



Фото Ксения Ализар

Тем временем хозяйка во всю хлопотала во дворе. На её подворье гуляют куры, индюки, гуси. В хлеву – досмотренные поросята, корова.

– Без животных душа пустует, – поясняет Галина Степановна и продолжает, показывая десятки розовых кустов и сухой цветочный бассейн. – Цветы я очень люблю, с ними жизнь краше: выйдешь вечером в цветущий двор и забываешь, что день был тяжелый.

Галина Еремина родилась и выросла в деревне Стасюки. В многодетной семье, где отец был инвалидом, дети сызмальства старались помогать родителям. Галина хотела выучиться на повара, но желание заработать свою копейку взяло вверх и сразу после 8 классов Козищенской школы она устроилась в местное почтовое отделение почтальоном.

Спустя 3 года девушка пошла на курсы поваров, после окончания которых ее отправили на работу в ПМК №52 д. Еремичи. Однажды в столовую пришел рабочий и попросил у юной поварихи кружку. Молодые понравились друг другу, начали общаться, затем встречаться, а через два года семья Ереминых поселилась в Еремичах в родительском доме мужа Виталия.

Спустя год родился сын Алексей. Супруги стали думать о своем жилье. И даже нашли участок в Буховичах, но Галина так прикипела душой к Ерёмичам, что уезжать не хотела, о чем и рассказала свекру. Он поддержал молодых и помог им построить новый добротный дом рядом со своим. В нём родилась дочь Светлана. На заслуженный отдых Галина Еремина вышла в 2008 году с должности воспитателя Еремичского детского сада, где проработала 25 лет.

В 1986 году жители д. Еремичи стали подумывать о газификации. Галина Степановна стала активным участником этого события, занявшись организационными вопросами. В 2012 году «голубое топливо» было проведено. Не без усилий старосты следом за газом по центральной улице проложили асфальт.

В 2013 году односельчане, помня, как ответственно отнеслась Галина Еремина к проведению газа, единогласно выбрали ее старостой деревни.

– Я очень переживала, что мне доверили такую серьезную должность, – вспоминает моя собеседница. – Ведь я не терплю безответственности и не умею работать спустя рукава.

Закрылся в Еремичах магазин. Здание разрушилось, на его месте образовалась свалка строительного мусора. Во время ожидания автолавки Галина Степановна провела внеочередное собрание и предложила сельчанам навести там порядок. Результатом дружной работы стало уютное место отдыха со скамейками и столом.

В 2015 году по инициативе старосты наведён порядок на местном кладбище. Заросшее старыми деревьями и кустарниками, с покосившимися памятниками и заброшенными могилами, оно выглядело удручающе. Галина Степановна, заручившись поддержкой местной власти, с которой установились доверительные рабочие отношения, обратилась в ЖКХ. Спустя пару недель проблема с деревьями была решена. Наравне со всеми Галина Степановна приводила в порядок бесхозные могилы, высаживала цветы, ставила забор. Общими усилиями был отремонтирован храм Святого Архангела Михаила, возле него появились удобные скамейки.

– Я знаком с Галиной Степановной менее года, но за это время она проявила себя как человек добродушный, с неиссякаемой энергией и трудолюбием, – рассказывает о старосте настоятель храма отец Георгий. – Я благодарен Богу, что в нашем приходе есть этот замечательный, добрый и светлый человек.

Так кладбище стало чистым, ухоженным. Но расстраивало то, что вела к нему разбитая проселочная дорога. В прошлом году Галина Степановна обратилась к районной власти. Теперь дорога, хоть и гравийная, но прочная и ровная. Как признается староста, в планах сделать ее еще лучше.

Преобразилась и автобусная остановка, теперь там много цветочных клумб, которые каждую весну обновляются. На новогодние праздники там всегда стоит украшенная елка, возле которой проводятся гуляния. Как рассказала староста, для такого случая даже костюмы Деда Мороза и Снегурочки пошили.

Не забывают в Еремичах и о пожилых людях. Галина Степановна навещает их, поздравляет с праздниками, интересуется здоровьем, если нужно, помогает по хозяйству.

Следит хозяйка деревни и за состоянием улиц: чистые ли, обкошена ли трава, везде ли хватает освещения? Местные жители, если что-то понадобится или случится, первым делом звонят Степановне. А уже она решает, к кому обращаться дальше. За время нашей получасовой беседы телефон старосты не смолкал. И не удивительно, как связующая нить между властью и народом, она всегда в водовороте событий.

– Я не могу по другому, – говорит Галина Еремина. – Как фамилия созвучна с деревней, так и я близка со своим народом. И пока могу, буду стараться делать их жизнь лучше.

Ксения АЛИЗАР.