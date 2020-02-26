В Пинске пьяного крановщика осудили за гибель прораба на стройке

Источник материала: Tut.by

В Пинске огласили приговор бывшему работнику строительной организации, который обвинялся в нарушении правил техники безопасности, повлекшем смерть 42-летнего прораба, сообщает прокуратура Брестской области .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бывшего машиниста строительного крана признали виновным и назначили 2 года лишения свободы. Его также на 5 лет лишили работать со строительными машинами и механизмами. По приговору суда, предприятие, где работал обвиняемый, обязано выплатить родственникам погибшего 75 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Инцидент произошел 20 августа прошлого года во время строительства нового торгового центра на улице Центральной в Пинске. Обвиняемый крановщик поднимал поддон с кирпичом на второй этаж здания. Стрела крана задела стены второго этажа — и она обрушилась. Под обломками погиб 42-летний прораб. Выяснилось, что крановщик был пьян.

По данным областной прокуратуры, в 2019 году в организациях региона от несчастных случаев погибло 16 человек, а еще 100 получили тяжелые травмы.