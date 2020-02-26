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В Пинске пьяного крановщика осудили за гибель прораба на стройке
26.02.2020 10:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске огласили приговор бывшему работнику строительной организации, который обвинялся в нарушении правил техники безопасности, повлекшем смерть 42-летнего прораба, сообщает
Бывшего машиниста строительного крана признали виновным и назначили 2 года лишения свободы. Его также на 5 лет лишили работать со строительными машинами и механизмами. По приговору суда, предприятие, где работал обвиняемый, обязано выплатить родственникам погибшего 75 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Инцидент произошел
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Работодателя обвиняемого обязали выплатить семье погибшего 75 тысяч рублей компенсации.
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