По итогам года лучшим среди пограничных постов признано подразделение Пинского погранотряда «Трушево»

Источник материала: Полесская правда



25 февраля в Минске состоялось чествование победителей на лучшее подразделение органов пограничной службы по итогам 2019 года.

Первое место среди территориальных органов пограничной службы заняла Гродненская пограничная группа. Гродненская погранзастава «Брузги» также стала лучшей в своей номинации. Первым среди пограничных постов признано подразделение Пинского погранотряда «Трушево». Звание лучшего отдела (отделения) погранконтроля присвоено «Минску-2» столичного отряда пограничного контроля.

В минувшем году за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности 439 военнослужащих награждены государственными наградами, руководители подразделений получили заслуженные награды в 37 номинациях за качественное, грамотное и ответственное выполнение задач их воинскими коллективами, профессиональный подход и высокие показатели в служебной деятельности в течение всего года.