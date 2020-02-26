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По итогам года лучшим среди пограничных постов признано подразделение Пинского погранотряда «Трушево»
26.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Первое место среди территориальных органов пограничной службы заняла Гродненская пограничная группа. Гродненская погранзастава «Брузги» также стала лучшей в своей номинации.
В минувшем году за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности 439 военнослужащих награждены государственными наградами, руководители подразделений получили заслуженные награды в 37 номинациях за качественное, грамотное и ответственное выполнение задач их воинскими коллективами, профессиональный подход и высокие показатели в служебной деятельности в течение всего года.
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По итогам года лучшим среди пограничных постов признано подразделение Пинского погранотряда «Трушево»
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