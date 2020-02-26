ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источники прогнозов погоды

26.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

СМИ, интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источник, откуда они взяли прогноз погоды. Это предусмотрено поправками в закон о гидрометеорологической деятельности, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Николай Васильков.

СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источники прогнозов погоды

Изменения в действующее законодательство направлены на то, чтобы упорядочить работу по предоставлению и информированию о гидрометеорологической деятельности. «Субъекты хозяйствования, которые будут использовать эту информацию, то есть СМИ, интернет-ресурсы, должны будут указывать источник», — отметил Николай Васильков. Сейчас, если прогноз оказался недостоверным, юридической ответственности за это никто не несет. Поправки нацелены на то, чтобы устранить пробел.

Сегодня профильная комиссия провела выездное заседание на базе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Вместе с синоптиками депутаты обсудили, как применяется законодательство на практике, как развивается белорусская метеослужба в целом. Рассматривались условия для вхождения Беларуси на единый рынок услуг по прогнозу погоды и метеорологии государств — членов Евразийского экономического союза. По словам Николая Василькова, законопроектом предусмотрено, что субъекты хозяйствования смогут не брать разрешения на гидрометеорологическую деятельность или получение такой информации, а работать по уведомительному принципу.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей. Авторы поправок предлагают закрепить современные подходы к производству и доведению до потребителей гидрометеорологической информации. Если будут возникать спорные ситуации, потребители смогут обращаться напрямую к производителю, в том числе привлекать его к участию в рассмотрении дел судами. Поправки касаются и понятийного аппарата. Так, в закон вводится новый для Беларуси термин «комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений». Синоптики получат возможность применять более точную систему классификации гидрометеорологических явлений для избежания неоправданных предупреждений об опасных или неблагоприятных явлениях, объявления оранжевых уровней опасности.

Источник: БелТА

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ, интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источник, откуда они взяли прогноз погоды. Это предусмотрено поправками в закон о гидрометеорологической...
 
Новости дня
Новости общества
 
Старым покрышкам бой. В Могилеве коммунальники избавляют дворы от «благоустройства отходами», но не все рады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика