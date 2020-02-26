В Борисовском РУВД наградили лучших

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В мероприятии участвовали начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома А.М. Ковтун, его заместитель М.А. Умецкая, руководящий состав управления внутренних дел, а также председатели советов общественных пунктов охраны правопорядка, которые располагаются на территории города и сельской местности, представители добровольных молодежных дружин.

Лучшим – активным и добросовестным – были вручены грамоты и благодарности.

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