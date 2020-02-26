«Держат под мышкой грелку, чтобы поднять температуру». Терапевты - о пациентах, приеме и трудностях

Источник материала: Tut.by

Терапевты разбираются во всех болезнях? Если да, то они могут ставить диагнозы сами себе? Мы пригласили врачей-терапевтов и узнали, так ли это. А еще спросили, за что они любят свою работу, с какими трудностями сталкиваются на приеме, могут ли дать больничный без температуры и на какие уловки идут пациенты, чтобы показаться больными.