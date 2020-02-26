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«Держат под мышкой грелку, чтобы поднять температуру». Терапевты - о пациентах, приеме и трудностях

26.02.2020 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Терапевты разбираются во всех болезнях? Если да, то они могут ставить диагнозы сами себе? Мы пригласили врачей-терапевтов и узнали, так ли это. А еще спросили, за что они любят свою работу, с какими трудностями сталкиваются на приеме, могут ли дать больничный без температуры и на какие уловки идут пациенты, чтобы показаться больными.

 
 
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Терапевты рассказали о том, как часто нужно посещать врача, на какие уловки идут пациенты ради больничного и какие случаи из практики им запомнились.
 
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