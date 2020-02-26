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Минчане обнаружили на собственной кухне скорпиона и обратились в милицию

26.02.2020 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане обнаружили у себя на кухне скорпиона. Точно неизвестно, откуда он взялся в квартире. Подробности истории сообщает агентство «Минск-Новости».

В милицию поступил необычный вызов. Жители квартиры в многоэтажке на улице Леси Украинки обнаружили живого скорпиона на собственной кухне.

В истории разбирались сотрудники МЧС и участковый инспектор милиции Владимир Шевченко. Сперва они предположили, что кто-то из соседей разводит скорпионов и один из них сбежал. Однако все опрошенные жильцы дома лишь разводили руками.

— После заявители рассказали, что в тот день совершали покупки на рынке — среди всего прочего были заморские сухофрукты. Возможно, скорпиона они сами принесли в квартиру вместе с провизией, — предположил милиционер.

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Теги: Минск
 
 
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В милицию поступил необычный вызов. Жители квартиры в многоэтажке на улице Леси Украинки обнаружили живого скорпиона на собственной кухне.
 
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