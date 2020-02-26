Большинство опухолей груди женщины находят у себя сами, а меньше всего рака боятся в Гомельской области

Источник материала: Tut.by

В Беларуси провели исследование, опросив 800 женщин — жительниц городов, и выяснили, что меньше всего онкологических заболевания боятся женщины в Гомельской области. При этом около 80% опухолей молочной железы женщины находят у себя сами. Об этом рассказали медики сегодня во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра.



Фото с сайта onkoportal.net

— Мы прикрываемся работой, занятостью, кучу всяких других причин находим, чтобы не делать то, что нам тяжело сделать в силу эмоциональных и психологических факторов, — объясняет Светлана Романовская, онколог Минского городского клинического онкологического диспансера, почему женщины часто обращаются к доктору на последних стадиях рака, когда помочь бывает очень сложно. — Женщина, которая обнаруживает у себя опухоль, а 80% опухолей обнаруживают у себя женщины сами, начинает читать всякие страшилки, истории в интернете, а время идет. И если это онкологический процесс, то он развивается по всем своим законам.

Медик отмечает, что женщины должны понимать, что сегодня рак чаще всего излечим, и даже после радикального лечения люди живут долго и счастливо — главное, чтобы пациент вовремя обратился к доктору.

Светлана Романовская отметила, что ежегодно женщины должны сдавать общий анализ мочи и крови, биохимический анализ крови, посещать гинеколога, до 45 лет женщинам надо делать УЗИ молочной железы, а потом маммографию.

Как показывает статистика , у женщин в Беларуси наиболее распространен рак молочной железы, колоректальный рак и рак матки. В целом за 10 лет заболеваемость раком в стране выросла на 15%, но смертность от него снизилась на 1,8%.

Как показало последнее исследование на тему женского здоровья, которое провели в Беларуси, меньше всего онкологических заболеваний опасаются женщины в городах Гомельской области, таких там, судя по опросу, 40%. Больше всего заболеть раком боятся женщины в городах Могилевской области, их более 80%. Исследование организовал частный центр «МедАвеню». Социологи опросили 800 жительниц белорусских городов в возрасте 25−59 лет.

Наталья Рябова, социолог и директор центра исследования общественного управления «Симпа», отметила, что итоги этого исследования с некоторыми ограничениями можно распространить на всех жительниц белорусских городов.

— В этом исследовании мы говорим только о жительницах городов и ничего не знаем о женщинах, которые живут в сельской местности, также у нас был возрастной лимит, и мы не можем говорить о тех, у кого нет доступа к интернету.