Полоцкий путепровод в Витебске хотят сдать через полгода. Рассказываем, что происходит на стройке

Источник материала: Tut.by

К концу февраля 400-метровый Полоцкий путепровод в Витебске обретет окончательные очертания. Строители укладывают 40-тонные железобетонные балки на последний пролет его магистральной части — моста через железнодорожные пути, соединяющего улицы Космонавтов и Титова. Это самая широкая часть путепровода — почти 50 метров, рассчитанная на четырехполосное движение и трамвайные пути. Мост уже готов на 60%, пишут «Витебские вести».





Чтобы закрыть последний пролет, требуется уложить восемнадцать 20-метровых балок с точностью до 12 мм. Балки привозят в Витебск по железной дороге из Фаниполя, где их делают, в том числе по спецзаказу.

На объекте площадью 20 га ежедневно по 12 часов трудятся более 200 строителей, задействовано около 30 единиц техники. На глазах меняются очертания подъездных путей к путепроводу, заливаются бетоном последние несущие опоры развязок-«бабочек» (всего их будет возведено 45).

Позади трудоемкие этапы стройки: перенос множества коммуникаций, установка главных промежуточных опор, вертикальная и горизонтальная планировка десятков тысяч кубометров грунта.

— Ориентировочная готовность объекта — 60%, — уточнил руководитель проекта, начальник отдела технического надзора УКС облисполкома Михаил Казуров.

Но работы еще немало: необходимо сделать мостовое полотно, тротуары, уложить асфальт. Только дорожных ограждений нужно почти 2 километра, 12 тысяч кв. м. облицовочной плитки, около ста осветительных мачт, подсветка. Шесть пешеходных лестниц для подъема на путепровод.

Отдельная работа — укладка специального шумоизолирующего полотна-ложемента под трамвайные пути. Сварщики и арматурщики «вяжут» его, скрепляя проволочную сетку, фактически вручную.

Дорожное полотно путепровода оборудуется водоотводной системой для ливневых стоков. Сейчас как раз строят два очистных сооружения, где они будут фильтроваться. Параллельно с нами работают строители из ТТУ — им предстоит продлить на 30 метров трамвайные пути по улице Титова.

Теплая зима ускорила прокладку инженерных сетей, устройство подпорных стен, насыпей, работы по благоустройству — незамерзший грунт легко поддается технике. К слову, устроиться на эту стройку непросто: здесь работают только опытные мостовики из Витебска, Могилева, Гродно. Людей привлекают хорошие заработки и стабильное финансирование.

В проекте многое заложено на перспективу. Сейчас завершается возведение тяговой подстанции для электропитания трамваев. Она спроектирована так, что там можно будет установить дополнительное оборудование и пустить по улице Ленинградской троллейбусы.

Тротуары на путепроводе делают с расчетом, чтобы под ними можно было пропустить дополнительные силовые кабели и связь. Мост будет на 1,5 метра выше старого: под ним смогут ходить электрички.

— Проект реализуется с опережением, — подчеркнул Михаил Казуров. — Главное, чтобы погода не подвела: не было длительных сильных дождей или морозов. С такими темпами можно говорить, что через 6−7 месяцев путепровод будет сдан в эксплуатацию.