В Бресте пройдет квиз для старшеклассников. Победители поборются за поездку в Оксфорд

Источник материала: Tut.by

7 марта в Бресте пройдет региональный этап интеллектуального конкурса «Mobi Квиз» для учеников 10−11 классов. Команда-победитель областного этапа отправится в Минск бороться за поездку в Оксфорд.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Из публикации Русской службы BBC

Отборочные этапы конкурса пройдут во всех областных городах Беларуси с марта по май. Победители региональных туров приедут в Минск на полуфинал. Игроков победившей команды ждет индивидуальное испытание: они сразятся в финальном туре между собой. Школьник, правильно ответивший на большинство вопросов, получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.

Вопросы всех туров будут касаться темы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но также логическое мышление и умение находить правильные аргументы.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо собрать команду из 7 человек, пройти регистрацию и в назначенное время прийти на игру в своем регионе.

Проект реализует МТС совместно с Министерством образования.