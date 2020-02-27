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В Бресте пройдет квиз для старшеклассников. Победители поборются за поездку в Оксфорд
27.02.2020 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 марта в Бресте пройдет региональный этап интеллектуального конкурса «Mobi Квиз» для учеников 10−11 классов. Команда-победитель областного этапа отправится в Минск бороться за поездку в Оксфорд.
Отборочные этапы конкурса пройдут во всех областных городах Беларуси с марта по май. Победители региональных туров приедут в Минск на полуфинал. Игроков победившей команды ждет индивидуальное испытание: они сразятся в финальном туре между собой. Школьник, правильно ответивший на большинство вопросов, получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.
Вопросы всех туров будут касаться темы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но также логическое мышление и умение находить правильные аргументы.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо собрать команду из 7 человек, пройти
Проект реализует МТС совместно с Министерством образования.
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