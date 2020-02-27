Пальмы и березы, дракон и Чебурашка. Смотрите, как все это уживается в подъезде дома в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Только посмотрите на эту красоту в подъезде дома в Могилеве! Тут вам и герои сказок, и герои легенд, и очень натуралистичные березы с пальмами. Хотели бы, чтобы и в вашей многоэтажке так было?





Подъезд дома № 49 на улице Краснозвездной украсил рисунками год-два назад художник, который был в штате, рассказал TUT.BY начальник ЖЭУ № 19 Александр Шутков.

— Мы спросили у людей, хотят ли они, чтобы подъезд так украсили, они согласились, — говорит Шутков.









Сколько времени работал художник в подъезде, коммунальники не помнят. Но очень сожалеют, что он уволился: такую красоту творил! Говорят, мастер успел украсить еще несколько подъездов в микрорайоне.

По словам Александра Шуткова, он предлагал мужчине уже после того, как тот устроился на новое место работы, продолжить украшать подъезды, но тот отказался.

— А больше никто и не хотел этим заняться. Это ведь довольно сложная работа.

















Может, ваш подъезд тоже красиво украсили — коммунальники или сами жильцы? Присылайте истории с фото на anvas@tutby.com, а мы покажем самые классные из них.