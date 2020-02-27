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Птица года. Глухарь

27.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Марка печаталась в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина».

Номинал марки «Р» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно приоритетной.

Решением XXII Съезда общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» птицей 2020 года выбран глухарь.

Глухарь населяет главным образом малопосещаемые человеком старые хвойные и смешанные (со значительной долей сосны) суходольные леса, реже — верховые болота, изредка встречается в сосновых молодняках.

Глухарь в Беларуси считается охотничьим видом, несмотря на небольшую популяцию — около 9 тысяч птиц.

Свое название эти птицы получили благодаря особенности во время брачного периода — хуже слышать и терять бдительность. Песня самцов во время токования состоит из двух частей: во время первой части птица все слышит, а во время второй — самец не слышит ничего вокруг! Это делает его беззащитным перед охотниками.

Проект подготовлен при содействии общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Марка печаталась с эмблемами всемирной ассоциации природоохранных организаций по защите птиц «BirdLifeInternational» и белорусской общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи № 1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».

 К данному выпуску подготовлена карточка для картмаксимума. Художник А.Митянин. Дизайн М.Юрчик.

http://www.belpost.by/

 
Теги: Минск
 
 
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3 марта 2020 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «Глухарь» из серии «Птица года».
 
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