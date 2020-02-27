На контроле Президента: как развиваются Вооруженные Силы Беларуси

Источник материала: Полесская правда

Вооруженные Силы нашей страны создавались на базе Краснознаменного Белорусского военного округа. Это некогда славное объединение советских войск всегда было в авангарде, поэтому даже в сложное время офицеры смогли сохранить боевой потенциал армии. О том, как удалось его развить в современное высокотехнологичное состояние Вооруженных Сил, — очередной выпуск специального проекта Агентства теленовостей, вышедший в эфире канала « Беларусь 1 ».

Середина 1990-х. Некогда мощная армия Советского Союза разделена. Боевой потенциал держится на вооружении, которое поступило в войска еще в 1970 — 1980-х годах. Армия того времени была похожа на богатыря — грозного, но неповоротливого. Надежная опора — офицеры, но даже им приходится нелегко. Зарплаты с каждым месяцем становятся ниже, да и удержаться на своем месте все сложнее. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Александр Вольфович вспоминает:

— Группировка войск достигала почти 300 тысяч человек. Были механическое сокращение частей, соединений, массовое увольнение офицерского состава. Ни о каком развитии Вооруженных Сил на тот момент не шло и речи.

Во второй половине 1990-х в Вооруженных Силах начинают наводить порядок. Разрабатываются первая военная доктрина, концепция нацбезопасности и план строительства. Сформирован Генштаб. Пристальное внимание развитию Вооруженных Сил уделяется на высшем уровне. Постепенно начинается перевооружение. Александр Лукашенко ставит задачу: войска должны быть боеспособными и мобильными.

Со временем именно для мобильности три десантные бригады из Витебска, Марьиной Горки и Бреста формируются в Силы специальных операций. Начальник отделения боевой подготовки 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Махров разъясняет:

— Основной характерной чертой бригады является ее мобильность, способность быстро перемещаться с одного участка местности на другой. С этой целью мы можем работать как с военно-транспортной авиацией, парашютным и посадочным способами, так и с использованием своей техники. И выполнять в любом месте в любое время любые задачи.

Сегодня Силы специальных операций способны добраться в любую точку Беларуси за считаные часы. У каждой бригады своя зона ответственности. При необходимости разведывательно-диверсионные группы проникнут на территорию противника и выполнят там поставленные задачи. В первые часы военного конфликта на счету каждое мгновение, поэтому действовать нужно молниеносно. Про это не раз говорил и Президент:

— Силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. И если кто-то посмеет, значит (мы не скрываем это), диверсионные группы нанесут удар и на той территории, с которой последует нападение на Беларусь. Мы люди военные и должны каждый день готовы быть к войне.

Только в 2019 году после испытаний на вооружение в войска поступило 11 новых образцов техники и спецсредств — всего более 1000 единиц.

Оснащение Сил специальных операций сегодня — в соответствии с последними военными тенденциями. На вооружение поступают современные образцы техники, спецсредств, радиосвязи и оружия. Одно из последних приобретений ССО — автомобили «Кайман» — разработка отечественного военно-промышленного комплекса. Эти автомобили поступают в Вооруженные Силы с 2017 года. Боевые машины пришлись по душе гранатометчикам — именно эти подразделения сегодня ездят на «Кайманах». На крыше есть люк, который идеально подходит для стрельбы из гранатомета. Вместимость салона — 6 человек. Не исключено, что именно этот автомобиль в будущем станет одним из самых распространенных в белорусских войсках.

Спроектирован и собран «Кайман» был в боксах 140-го ремонтного завода. Здесь же вдыхают новую жизнь в БТР, БМП и даже танки. Переоценить важность такого производства невозможно, о чем не раз говорил и Главнокомандующий:

— Независимость в производстве и модернизации вооружения и военной техники является одним из главных вопросов для любой страны. В Беларуси была поставлена задача самостоятельно производить те или иные вооружения, необходимые для обеспечения обороноспособности страны.

И речь идет не только о тяжелой технике. Стрелковое оружие, прицелы, устройства борьбы с радиоразведкой, беспилотники, средства связи — это лишь малая доля того, что сегодня выпускают белорусские предприятия. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко отмечает:

— Мы находимся на европейском театре военных действий, это высокотехнологичный, развитый континент. Белорусская армия должна быть готова вести вооруженную борьбу с высокотехнологичным противником, поэтому последние несколько лет приоритет отдается именно таким видам оружия.

Рации и радиостанции для белорусских войск сегодня выпускаются на заводе «АГАТ-СИСТЕМ». Эта продукция — более 60 процентов всех поставок Госкомвоенпрома в войска. Пока в топе заказов средства связи для автомобилей и танков, но уже в ближайшее время испытания должна пройти так называемая носимая радиостанция. По принципу собственного производства обновляется и другая техника в войсках.

Воздушные границы страны в расположенной в Островецком районе военной части защищают комплексы «Тор-М2». Радиус обнаружения целей — 32 километра, поражение объектов — на удаленности 12 километров. Одновременно одна батарея «Торов» может сопровождать до 48 целей, при необходимости уничтожить 16. Но войска ПВО — это не только «Торы». Легендарные советские комплексы С-300, «Оса» и «Бук» также продолжают охранять наши воздушные границы. Стоит вспомнить и белорусскую реактивную систему залпового огня «Полонез», которую Александр Вольфович характеризует так:

— Уникальная система. Боевая машина может поразить до 8 объектов на расстоянии до 300 километров. Эти комплексы уже приняты на вооружение, ими оснащены войска артиллерии. Это фактор стратегического сдерживания.

Сегодня «Полонезы» стоят на вооружении в реактивной бригаде в Осиповичах. Но если ПВО — это щит, то разящий меч — это, конечно же, артиллеристы. Их боевой «Ураган» — внук знаменитой «Катюши». Сегодня это один из самых ярких представителей белорусской реактивной артиллерии. Также артиллеристы вооружены гаубицами «Мста-Б» и самоходными орудиями с романтичными названиями «Гвоздика», «Акация» и «Гиацинт».

Новые технологии становятся в один ряд с надежной и проверенной временем техникой. В итоге получается боевой сплав современных войск. О том, что нужно развивать образцы вооружения будущего, говорил и Глава государства:

— Мы должны создать не только беспилотные летательные аппараты-разведчики. Мы должны создать ударные беспилотники!

Опытные образцы ударных беспилотников белорусские конструкторы уже разработали: это боевые дроны «Баранжирующая труба» и «Квадро-1400». У первого образца один ствол, у второго — два. Если испытания пройдут успешно, поступить на вооружение в войска эти ударные беспилотники могут уже в нынешнем году. Директор ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» Александр Войтенков называет преимущества БЛА:

— Может лететь низко над землей. Залететь за укрытие, за здание — произвести разведку и выполнить задачи. Беспилотник может сесть на землю и ждать колонну.

Кроме того, конструкторы военной техники работают над комплексами, которые направлены на борьбу с ударными коптерами.

По оценке экспертов, мировой рынок защиты от беспилотных летательных аппаратов уже в этом году может превысить отметку в 2 млрд долларов. И белорусам есть что предложить в этом сегменте военной техники.

Не только перехватить вражеский беспилотник, но и обнаружить его оператора — с такой задачей с легкостью справляются разработки КБ «Радар». Это конструкторское бюро сегодня в лидерах по производству оборудования, заточенного на борьбу с беспилотниками.

За последние 25 лет Вооруженные Силы Беларуси превратились из неповоротливого богатыря в юркого бойца, который с каждым годом становится все моложе и боеспособнее. Белорусская военная доктрина носит исключительно мирный характер, но если того потребует ситуация, нашим военным есть что противопоставить врагу.