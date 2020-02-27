«Есть ли враги». СК выясняет, откуда в доме женщины, нашедшей в сигаретах «шарики», столько паров ртути

Источник материала: Tut.by

Валентина — жительница Оршанского района, которая заметила в сигаретах вещество, напоминающее ртуть, чувствует себя хорошо. В среду ее с детьми выписали из больницы. Женщина уверена: если бы случайно не обнаружила в сигаретах ртуть, так бы и не узнала о стократном превышении концентрации ядовитых паров у себя дома. Виной всему, полагает она, могли быть не только сигареты.



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Напомним, дней десять назад Валентина, жительница деревни Бабиничи Оршанского района, купила в местном магазине блок сигарет. Когда курила, заметила, что некоторые сигареты потрескивали, а потом гасли. Ее подруга Ольга предложила одну из них разобрать. Внутри женщины увидели небольшие шарики и предположили, что это ртуть. О находке Ольга сообщила в МЧС.

Домой к Валентине спасатели приехали в пятницу. По словам женщины, ее муж передал им все, что осталось от последней пачки. Ближе к ночи сотрудники МЧС вернулись. Проверили дом. Оказалось, концентрация паров ртути тут превышает допустимую норму в 150 раз. При этом сам металл не нашли.

— Когда я увидела, что показывает прибор, у меня округлились глаза, — возвращается к тем событиям Валентина. — Прибор «шкалило» по всему дому — на постели, одежде, на полу. Сказали, концентрация паров такая, словно тут «разлили» банку ртути. Я хранила в доме блок с сигаретами, но курила только на улице, поэтому в дом шарики попасть не могли. Да и от одних сигарет таких показателей быть не могло.

На вопрос, что же тогда является основным источником беды, Валентина отвечает, что пока не знает. По словам собеседницы, два года назад ее в доме разбили градусник, год назад — еще один. Но даже это, передает она слова спасателей, не привело бы к тому, что прибор показывал бы такие цифры.

— У меня даже спросили: есть ли у вас враги, — говорит женщина. — Но какие враги. Я самый мирный в мире человек. Я жила спокойно, воспитывала детей. Сейчас, когда прокручиваю эту историю в голове, думаю, что эти сигареты мне словно послал ангел хранитель. Они будто специально мне попали, чтобы появился повод обратиться к спасателям, и они приехали ко мне измерить ртутный фон.

В ту же пятничную ночь, рассказывает Валентина, ее и шестерых детей отвезли в больницу. Со здоровьем детей все в порядке. Маму один день тошнило. Ей поставили капельницу — сейчас Валентина чувствует себя хорошо. В среду, 26 февраля, семью выписали. Дом, говорит Валентина, пока опечатан, поэтому из больницы она с детьми переехала на квартиру.

— Мне повезло, что у меня есть квартира, но из мебели там только кухня, — описывает ситуацию собеседница. — Пока мы были в больнице, люди помогали нам ее обустроить. Через мою подругу передавали: кто двухспальную тахту, кто посуду, кто постельное белье. В общем, собрали с миру по нитке.

— А что будет с домом?

— В доме сделали химобработку, его опечатали. Через некоторое время придут проверят, если прибор покажет превышение, будут искать источник.

По словам Софьи Глинской, официального представителя Витебского областного управления МЧС, 24 февраля подразделение МЧС снова выезжало в дом Валентины. На этот раз замеры, которые провели спасатели, показали превышение концентрации паров ртути примерно в 15 раз. Ртуть не нашли.

— Спасатели вместе с работниками санстанции провели в доме демеркуризационные работы (удаление ртути. — Прим. TUT.BY), — сообщила Софьи Глинская. — Через 72 часа они снова поедут в этот дом чтобы провести замеры.

TUT.BY обратился за комментарием на предприятие, где выпускают сигареты, название которых совпадает с теми, которые курила Валентина. Официально ситуацию они пока не комментируют. Однако поясняют: при производстве сигарет ртуть не используется. Ее нет даже в измерительных приборах. А, значит, говорят, в их продукцию она попасть не могла. Возможно, предположили, сигареты, которые приобрела женщины, были контрафактными.

— Случайным образом попадание ртути в сигареты на производстве маловероятно, — делится мнением Андрей Кульша, преподаватель химии Лицея БГУ. — Ртуть, например, могли ввести шприцом через упаковку. Это возможно на разных этапах. Допустим, при транспортировке, продаже — и так далее. Все это должно выяснить следствие.

Превышение допустимой концентрации в 150 раз — это много, говорит Андрей Кульша. Ртуть, объясняет он, при обычной температуре испаряется медленно. Поэтому, если в доме лежит блок с сигаретами, в которых содержится данный металл, таких превышений не будет.

— Однако, если ртуть нагреть — закурить такую сигарету, — то при высокой температуре она начинает быстро испаряться, — продолжает специалист. — При этом концентрация паров ртути значительно увеличивается. Вредные пары оседают на стены, пол, вещи.

В Следственном комитете сообщили, что по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.