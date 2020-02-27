«АйПауэр» подал документы по аккумуляторному заводу на государственную экспертизу. Общественная провалилась

Источник материала: Tut.by

«АйПауэр» передал документы по аккумуляторному заводу под Брестом на государственную экологическую экспертизу, сообщили TUT.BY в пресс-службе предприятия.





Госэкспертиза — один из шагов на пути запуска завода. Проектную документацию «АйПауэр» передал 24 февраля после того, как вышли сроки общественной экологической экспертизы (ОЭЭ), которую поручил провести президент.

По факту, она не состоялась. Лидеры аккумуляторного протеста отказались принимать у «АйПауэр» документацию. Они мотивировали это тем, что предприятие не предоставило надлежащим образом все необходимые документы, писала «Брестская газета» со ссылкой на правозащитника Романа Кисляка: «В документах нет актуального отчета о воздействии на окружающую среду (ОВОС). Проект аккумуляторного завода доработали, он предоставлен по состоянию на конец 2019 года, а ОВОС подсунули старый 2018 года».

Противники завода настаивали на проведении новых общественных обсуждений отчета об ОВОС, в рамках которых станет возможно проведение общественной экологической экспертизы.

Представители «АйПауэр» с активистами не согласны. Предприятие настаивает, что повторное общественное обсуждение отчета об ОВОС идет вразрез с требованиями законодательства. Более того, «АуПауэр» утверждает, что их прошлый отчет не требует изменений, так как доработанный проект аккумуляторного завода не предполагает увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу более, чем на пять процентов от первоначально предусмотренной .

Документы по заводу во время общественной экологической экспертизы взял только брестчанин Евгений Скрабутан. 24 февраля он вернул весь пакет «АйПауэр» и письменно известил, что заключения ОЭЭ не будет. После этого предприятие передало проектную документацию в Центр экологической экспертизы для прохождения Государственной экологической экспертизы.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэра», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

5 февраля в Бресте экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр» . Компанию обязали вернуть 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда исполкома на строительство аккумуляторного завода.