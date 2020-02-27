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«АйПауэр» подал документы по аккумуляторному заводу на государственную экспертизу. Общественная провалилась
27.02.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«АйПауэр» передал документы по аккумуляторному заводу под Брестом на государственную экологическую экспертизу, сообщили TUT.BY в пресс-службе предприятия.
Госэкспертиза — один из шагов на пути запуска завода. Проектную документацию «АйПауэр» передал 24 февраля после того, как вышли сроки общественной экологической экспертизы (ОЭЭ), которую поручил провести президент.
По факту, она не состоялась. Лидеры аккумуляторного протеста отказались принимать у «АйПауэр» документацию. Они мотивировали это тем, что предприятие не предоставило надлежащим образом все необходимые документы,
Противники завода настаивали на проведении новых общественных обсуждений отчета об ОВОС, в рамках которых станет возможно проведение общественной экологической экспертизы.
Представители «АйПауэр» с активистами не согласны. Предприятие настаивает, что повторное общественное обсуждение отчета об ОВОС идет вразрез с требованиями законодательства. Более того, «АуПауэр» утверждает, что их прошлый отчет не требует изменений, так как доработанный проект аккумуляторного завода не предполагает увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу более, чем на
Документы по заводу во время общественной экологической экспертизы взял только брестчанин Евгений Скрабутан. 24 февраля он вернул весь пакет «АйПауэр» и письменно известил, что заключения ОЭЭ не будет. После этого предприятие передало проектную документацию в Центр экологической экспертизы для прохождения Государственной экологической экспертизы.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
5 февраля в Бресте экономический суд вынес решение по
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«АйПауэр» подал документы по аккумуляторному заводу на государственную экспертизу. Общественная провалилась
Госэкспертиза - один из шагов на пути запуска завода.
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