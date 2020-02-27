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В Бресте два пенсионера нашли в мусорке чужую карточку - и гульнули
27.02.2020 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два пенсионера из Бреста купили в магазине спиртное на деньги с чужой карточки, сообщает
Житель Бреста забыл в банкомате карточку и ушел домой. Следующий клиент достал забытую карточку из автомата и бросил в мусорку. Через некоторое потерпевший обнаружил пропажу и обратился с заявлением в милицию.
Оказывается, забытую карточку в мусорке нашел 71-летний мужчина. Он достал ее из контейнера и пошел в магазин со своим 78-летним товарищем. Мужчины купили алкоголь и расплатились за него деньгами с карты.
Оценку действиям пенсионеров сейчас дают следователи.
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Найденной картой они расплатились за алкоголь.
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