В Бресте два пенсионера нашли в мусорке чужую карточку - и гульнули

Источник материала: Tut.by

Два пенсионера из Бреста купили в магазине спиртное на деньги с чужой карточки, сообщает МВД .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Житель Бреста забыл в банкомате карточку и ушел домой. Следующий клиент достал забытую карточку из автомата и бросил в мусорку. Через некоторое потерпевший обнаружил пропажу и обратился с заявлением в милицию.

Оказывается, забытую карточку в мусорке нашел 71-летний мужчина. Он достал ее из контейнера и пошел в магазин со своим 78-летним товарищем. Мужчины купили алкоголь и расплатились за него деньгами с карты.

Оценку действиям пенсионеров сейчас дают следователи.