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Александр Карлюкевич: «В Минской области может быть больше зарегистрированных сетевых изданий»

27.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

- Меня радует, что в Минской области понимают, что такое конвергертность, что редакция районной газеты должна работать над информационным наполнением не только газеты, но и сайта. В регионе всегда много различных инициатив, которые касаются культурной, просветительской сферы, идеологической работы и информационных вопросов. Не так давно мы проводили областной семинар, который касался роли региональных СМИ в социально-экономическом развитии региона. На этом семинаре была видна активность и печатных, и электронных СМИ вашего региона. Надеюсь, что в 2020 году информационная и идеологическая сферы Минской области достойно выдержат все экзамены, - сказал Александр Карлюкевич.

Средства массовой информации Минской области представлены областной газетой «Мінскаяпраўда», 22 районными и Жодинской городской газетами, областной радиостанцией «Минская волна», 19 редакциями местного радиовещания, 6 региональными телевизионными студиями. Выходят 5 многотиражных газет, учредителями которых выступают трудовые коллективы ведущих промышленных предприятий области. В сфере кабельного телевидения оказывает услуги населению 27 субъекта хозяйствования.

Региональные СМИ Минщины усиленно работают в сети Интернет. Если в 2018 году средняя посещаемость сайтов региональных СМИ составляла 475 уникальных посетителей в сутки, то цифры этого года в 2 раза выше – 1100 без учета работы сайта MLYN.BY, средняя посещаемость которого составляет более 12 тыс. пользователей в день. В области также осуществляют работу три сетевых издания.

Важным этапом в развитии деятельности СМИ региона стало создание Инновационного медийного кластера Минской области. Его деятельность направлена на усовершенствование работы редакций, получение теоретических и практических знаний, использование инновационных подходов. Инициаторы создания кластера – факультет журналистики БГУ и главное управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. В рамках деятельности Кластера также запланировано создание совместных творческих и научных проектов, отвечающих интересам его участников.

Финансово-экономическое положение местной прессы можно охарактеризовать как устойчивое. По итогам работы за январь-декабрь 2019 г. все редакции области являются самоокупаемыми.

О современных тенденцииях развития региональных СМИ рассказал редактор Вилейской районной газеты «Шлях перамогі» Сергей Гончар. По его мнению, региональные СМИ являются главным информационным источником для своих районов, а конвергентная журналистика активно внедряется на местах. При этом потребители и производители контента часто имеют равные возможности. Это означает, что не только журналист, а и любой современный пользователь, вооруженный смартфоном, в состоянии оперативно снять видеоролик и написать пару слов с места события.

Охват аудитории Вилейской районной газеты составляет более 16 тысяч человек. И эта цифра постоянно меняется, в основном благодаря работе в социальных сетях. Развитию интернет пространства также уделяется много внимания. Значительный приток трафика на сайт издания приносят новости, которые не повторяются с газетным вариантом, поэтому в день на портал добавляется 10-15 заметок. Чтобы сайт газеты был наиболее информативным и полезным для пользователей, совместно с местным центром занятости был запущен проект «Виртуальный собеседник по поиску профессии и открытии своего дела». Это так называемый чат-бот, при клике на который начинается диалог посетителя сайта с виртуальным собеседником. Этот проект долгосрочный, и алгоритм общения может быть весьма разнообразным. Каждая тема сопровождается переходом на статьи издания по тематическим направлениям.

http://www.minsk-region.gov.by

 
 
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В Минской области может быть больше сетевых изданий, зарегистрированных как средство массовой информации. Такое мнение выразил министр информации Республики...
 
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